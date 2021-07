Real Mercato : Varane proche de signer à Manchester United !

Publié par Thomas le 01 juillet 2021 à 16:31

Le défenseur central Raphaël Varane serait sur le point de s’engager avec Manchester United la saison prochaine. C’est le media espagnol El Chiringuito, très à l’affût des mouvements en Espagne, qui l’affirme. Une information relayée par de nombreux médias anglais. Selon le show espagnol, le défenseur français formé au RC Lens rejoindrait les mancuniens pour un montant avoisinant les 50 millions d’euros.

Raphaël Varane à Manchester United pour 50 millions !

Le club de Manchester United est à la recherche d’un défenseur central de classe mondiale cet été et leur dévolu s’est tourné vers le Français du Real, Raphaël Varane, qui, à un an de la fin de son contrat à Madrid, rejoindrait l’Angleterre pour 50 millions d’euros. Le défenseur français n’a toujours pas donné de réponse à la seconde offre de prolongation de contrat du club merengue. L’idée d’un départ est plus que probable, d’autant que le Real doit vendre le joueur avant de le voir partir gratuitement la saison suivante. L’offensive de Manchester United pour le joueur risque de voir ce dernier quitter l’Espagne dès cet été, lui qui se relancerait après une saison en demi-teinte.

Varane partirait du Real après dix ans au club

Avec le départ de Ramos, le Real Madrid dirait adieu à son duo en défense qui lui a permis de remporter de nombreux titres ces dernières années. Pour rappel, le joueur est arrivé au club en 2011 à l'âge de 18 ans. Bénéficiant d’une maigre expérience en Ligue 1 avec le RC Lens (seulement 24 matchs joués au niveau professionnel), c’est Zinédine Zidane qui conseille le club madrilène de recruter le jeune défenseur central. Avec le Real, Varane gagne de nombreux trophées dont 4 Ligues des Champions et 3 championnats. A 28 ans, Varane peut se targuer d’avoir quasiment tout gagné en club et en sélection. Convoqué pour la première fois en 2013, le défenseur, pilier de Didier Deschamps, remporte la Coupe du Monde en 2018.





-