PSG Mercato : Accord signé entre Sergio Ramos et le Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 30 juin 2021 à 17:31

Mardi soir, le journal L’Équipe a confirmé les discussions entre Sergio Ramos et le PSG sans qu’aucun accord ne soit encore trouvé entre les deux parties. Une tendance un peu nuancée par un journaliste français.

Désaccord sur la durée du contrat entre le PSG et Sergio Ramos

Selon le journal L’Équipe, Sergio Ramos et le Paris Saint-Germain sont effectivement entrés en négociations depuis deux semaines. Libre de tout engagement après son départ du Real Madrid, l’expérimenté défenseur espagnol est une excellente opportunité du marché que le club parisien compte bien s’offrir durant ce mercato estival. Le quotidien sportif révèle à ce propos : « À ce stade, ce dossier n’est en rien avancé comme celui d’Hakimi, mais Leonardo se penche bel et bien dessus. Ramos voudrait deux ans de contrat et son salaire est conséquent, 13M€ à Madrid. Paris serait davantage enclin à lui donner un an peut-être avec une option. C’est parce qu’il voulait prolonger de deux ans au Real qu’il n’y est finalement pas resté. »

Même si rien n’est encore acté dans ce dossier, les deux parties discutent bel et bien. D’ailleurs, Angelo Mangiante, journaliste de Sky Sport, ajoute que le Paris SG « mène la course » pour la signature de Ramos. Le Bayern Munich et Manchester City étant également en contact avec la star de 35 ans. Même son de cloche en Espagne où Marca confirme ce mercredi que le vice-champion de France s'impose comme le grand favori pour accueillir l’ancien capitaine des Merengues.

Mercato PSG : Sergio Ramos déjà d’accord pour venir à Paris ?

De son côté, le journaliste de Libération, Grégory Schneider, a lâché une bombe dans ce dossier. Il indique en effet que Sergio Ramos a signé en janvier dernier un accord sous-seing privé avec le Paris Saint-Germain en vue d’une arrivée cet été. Selon cette entente signée il y a six mois, l’ancien coéquipier de Karim Benzema devrait rejoindre le PSG sur la base d’un bail de deux ans, plus une troisième saison en option, ou une année de contrat et deux autres supplémentaires en option.

« Concernant Sergio Ramos, le joueur a signé en janvier un accord sous-seing privé avec le PSG (deux plus un ou un plus deux, reconversion donc). Il pouvait s’en dédire, comme il l’a expliqué quand il est parti du Real Madrid. Ce n’est pas une info dans le sens où un seing privé n’engage personne. Je le sais depuis longtemps, cela dit. Mais les deux parties pouvaient (et peuvent) se tourner le dos sans problème », a expliqué Grégory Schneider.





-