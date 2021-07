OL Mercato : Tolisso songe à un retour à l’Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 01 juillet 2021 à 19:31

Ancien joueur de l’ OL, Corentin Tolisso est en difficulté au Bayern Munich depuis sa grave blessure au genou à la mi-septembre 2018. Interrogé par beIN Sports, il n’écarte pas un retour à Lyon d’où il a rejoint le club de Bundesliga.

OL : Corentin Tolisso, « je retournerai à Lyon un jour »

Corentin Tolisso a perdu sa place de titulaire au Bayern Munich depuis qu’il a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit. Remis de cette grave blessure après une saison entière ratée, l’ancien milieu offensif de l’ OL a perdu sa place dans l’équipe de départ du club bavarois. Il est confronté à la forte concurrence de Leon Goretzka ou encore Joshua Kimmich. Questionné sur un probable retour à l’Olympique Lyonnais, il n’exclut pas de retrouver son club formateur. Toutefois, il précise que ce n’est pas pour maintenant.

« L’ OL est un club que j’aime énormément. Un retour ? Dans la vie, on ne sait jamais. Peut-être qu’un jour je retournerai à Lyon, on verra ce que l’avenir nous réserve », a répondu Corentin Tolisso. « En tout cas, c’est un club que je suis, c’est mon club de cœur dans lequel j’ai commencé et que je supporte depuis que je suis petit. Donc on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, on verra bien », a insisté le tricolore.

L'ex-Lyonnais visé par Juventus et l’Inter

Corentin Tolisso a été formé à l’ OL entre 2007 et 2013. Il a joué en Ligue 1 quatre saisons de suite (2013-2017). Cela, avant son transfert au Bayern Munich à l’été 2017, contre un gros montant de près de 42 M€ hors bonus. Sous contrat jusqu’à fin juin 2022, il sera libre de tout engagement dans un an. Par ailleurs, le profil de l’ex-Gones plaît bien à la Juventus et à l’Inter Milan en Serie A.





