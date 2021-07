PSG Mercato : 400 000 €, Leonardo frappe un joli coup à Guingamp

Publié par JEAN-LUC D le 01 juillet 2021 à 18:31

Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma, Leonardo continue son marché estival. Le PSG vient ainsi de boucler une affaire avec l’EA Guingamp.

Un début de mercato estival XXL pour le PSG

Comme Nasser Al-Khelaïfi l’avait annoncé début juin dans L’Équipe, le Paris Saint-Germain s’est lancé dans un mercato des plus actifs cet été. Après avoir officialisé l’arrivée de l’international néerlandais Georginio Wijnaldum (30 ans), le club de la capitale a également bouclé le renfort de Gianluigi Donnarumma. Libre de tout engagement depuis la fin de son aventure avec l’AC Milan, le gardien de but international italien de 22 ans a passé sa visite médicale à Rome et attend la fin de l’Euro pour être officiellement un nouveau joueur du PSG.

Désireux d’offrir un cador au poste de latéral droit, le vice-champion de France s’est mis d’accord avec l’Inter Milan pour le transfert d’Achraf Hakimi. Le défenseur marocain de 22 ans va s’engager en faveur des Rouges et Bleus pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en 2026. À côté de tous ces noms ronflants, les dirigeants parisiens pensent aussi à l’avenir et donc à la formation. Le PSG est ainsi sur le point de faire une belle acquisition du côté de l’EA Guingamp.

Un jeune défenseur de Guingamp va signer au PSG

D’après les informations de RMC Sport confirmées par France Football, Lenny Manisa va rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. Le jeune défenseur va quitter l’EA Guingamp pour venir signer son premier contrat professionnel avec le club de la capitale. Selon les différentes sources, Nasser Al-Khelaïfi va payer 400 000 euros comme indemnité de transfert.

« Le jeune défenseur de Guingamp, Lenny Manissa (17 ans), va s’engager ce matin pour trois saisons en faveur du PSG. Coût du transfert : 400 000 euros. Il évoluera avec les U19 la première saison », assure Olivier Bossard, journaliste pour l’hebdomadaire français. À Paris, le natif des Côtes-d’Armor va faire ses classes sous les ordres de Zoumana Camara, nouvel entraîneur de l’équipe U19 du PSG. Pour rappel, le joueur de l’Akademi EAG, Lenny Manisa, a été appelé en Équipe de France U17 afin de participer à un stage au CNF de Clairefontaine en mars dernier.





