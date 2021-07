OL Mercato : 3 joueurs signent et intègrent le groupe de Bosz

Publié par ALEXIS le 02 juillet 2021 à 06:30

Comme pressenti, trois jeunes joueurs ont intégré le groupe de l’ OL lors de la reprise des entraînements ce jeudi 1er juillet 2021. Ils ont rejoint le groupe de Peter Bosz, dans la foulée de la signature de leur premier contrat professionnel.

OL : Lukeba, Bossiwa et Lega passent pros

Castello Lukeba, Samuel Bossiwa et Sekou Lega se sont engagés avec l’ OL pour 3 saisons, ce jeudi. Leur club formateur leur a offert leur premier bail professionnel. Ils sont donc désormais liés à l’Olympique Lyonnais jusqu’à fin juin 2024. Et sans perdre de temps, ils ont participé à leur première séance d’entraînement avec les professionnels cet été. Ils ont ainsi intégré l’équipe de Peter Bosz pour préparer la nouvelle saison 2021-2022. Par ailleurs, l’ OL a offert un contrat stagiaire à Gaël Nsombi pour 2 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2023. Il s’agit d’un jeune attaquant né en 2003. Il était capitaine des U17 en 2019-2020, et meilleur buteur U19 la saison dernière (6 buts en 8 matchs), avant l’arrêt du championnat des jeunes.

Qui sont les trois néo-professionnels ?

Pour revenir aux trois néo professionnels, le premier, Castello Lukeba est un défenseur central de 18 ans. Il est arrivé au club rhodanien en 2011 en provenance de l’Olympique Saint-Genis-Laval. Pendant 10 ans, il a franchi progressivement les paliers dans les catégories de jeunes jusqu’en National 2 où il a disputé 7 matchs avant l’interruption du championnat. « Après Djibrail Dib et Titouan Thomas, Castello Lukeba est le 3e joueur de la génération 2002, formée au club, à signer son contrat professionnel », a souligné l’ OL.

Concernant Samuel Bossiwa, c’est un attaquant né en 2003. Il a rejoint Lyon en 2018. Il avait fait des apparitions dans le groupe professionnel en fin de saison dernière. Il avait joué 9 matchs de National 2 lors de l’exercice stoppé. Quant à Sekou Lega (18 ans), il est arrivé à l’Olympique Lyonnais en 2016. Meilleur buteur avec les U17 lors de la saison 2019-2020 (17 buts en 12 matchs disputés), l’ex-attaquant du CS Brétigny avait intégré le groupe professionnel en fin de la saison dernière comme Samuel Bossiwa.





