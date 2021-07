OM Mercato : Nouveau revirement dans le dossier Jérémie Boga

Publié par Ange A. le 02 juillet 2021 à 08:30

Alors que l’Olympique de Marseille avance sur plusieurs pistes, celle menant à Jérémie Boga semble en stand-by. La direction de Sassuolo vient même de refroidir les nombreux prétendants de son attaquant ivoirien.

Coup de froid pour l’OM dans le dossier Jérémie Boga

Avec 14 départs attendus cet été à l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria s’active pour les compenser. Le président marseillais ne manque pas d’ailleurs de cibles estivales. Il vient en effet de boucler une deuxième signature. Annoncé depuis de longues semaines, le Brésilien Gerson Santos da Silva vient de s’engager pour 5 ans avec le club phocéen. Sa signature survient quelques heures seulement après celle de Konrad de La Fuente en provenance du FC Barcelone. L’ailier américain a signé un contrat de 4 ans avec Marseille. Alors que d’autres dossiers avancent bien, celui de Jérémie Boga semble en hivernation. L’attaquant de Sassuolo est courtisé depuis de longs mois par l’OM. Mais alors que le mercato avance, il semble s’éloigner du club provençal. Sassuolo vient même de jeter un froid au sujet du transfert de Boga.

Pas de départ en vue pour Boga cet été ?

Administrateur des Neroverdi, Giovanni Carnevali verrait bien son attaquant rester une saison de plus en Serie A. « Nous avons plusieurs demandes pour Jérémie Boga. Cependant, je pense bien qu’il sera avec nous l’année prochaine », a confié le responsable de Sassuolo selon les propos relayés par TuttoMercatoWeb. Cette sortie du dirigeant italien a de quoi surprendre. Surtout qu’il ne reste qu’un an de contrat à l’international ivoirien (3 sélections). S’il ne prolonge pas son contrat entre temps, Boga quittera le club italien en tant que joueur libre dans un an. Le pensionnaire de Serie A ne percevrait donc aucune indemnité de transfert pour son ailier auteur de 4 buts et 2 passes décisives la saison dernière.





