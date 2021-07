OM Mercato : C’est fait, Longoria boucle deux nouvelles signatures

Publié par Timothée Jean le 02 juillet 2021 à 13:11

Cet été, l’ OM met le feu au mercato ! Après l’officialisation du transfert de Konrad de la Fuente et de Gerson, le club olympien serait finalement parvenu à boucler le transfert définitif de Leonardo Balerdi avec le Borussia Dortmund. Et ce n’est visiblement pas terminé, puisque deux nouveaux joueurs sont proches de rejoindre l’Olympique de Marseille cette semaine.

OM Mercato : Pablo Longoria s'active, d’autres recrues arrivent

L’Olympique de Marseille fait fort en ce début de mercato estival. Si 11 nouvelles recrues sont attendues du côté de Marseille cet été, les dirigeants marseillais ont déjà bouclé plusieurs arrivées. Les dirigeants de l’OM ont récemment officialisé la venue de Konrad de la Fuente en provenance du FC Barcelone et ont annoncé celle de Gerson. Priorité estivale de Jorge Sampaoli, le milieu de terrain brésilien s’est engagé avec le club olympien pour les cinq prochaines saisons. Et l’ OM enchaîne les bonnes nouvelles cette semaine.

Prêté par le Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi devrait finalement poursuivre son aventure à Marseille. Selon La Provence, les dirigeants marseillais et allemands sont tombés d’accord pour son transfert à hauteur de 8 M€. Le défenseur argentin devrait, sauf énorme revirement de situation, poursuivre sous les couleurs marseillaises la saison prochaine. En attendant d’officialiser le transfert définitif de Leonardo Balerdi, Pablo Longoria réserve (encore) de nouvelles surprises. D’autres bonnes nouvelles devraient être annoncées dans les prochains jours, car le président marseillais serait parvenu à régler le recrutement de Pau Lopez et Cengiz Ünder. Sky Sport Italia confirme et annonce que l’arrivée des deux joueurs de l’AS Rome à Marseille serait en très bonne voie.

Pau Lopez et Cengiz Ünder à Marseille dès ce weekend ?

Le média transalpin assure en effet que le président marseillais a effectué le voyage en Italie pour tenter de boucler la signature des deux joueurs romains. Cette offensive menée par Pablo Longoria s’est soldée par un succès puisque Sky Sport assure que l’ OM et l’AS Rome ont conclu un accord pour le transfert des deux joueurs. Il ne resterait plus qu’à trouver un accord économique entre l' OM et les deux cibles.

Concernant Pau Lopez, le gardien de but espagnol devrait être prêté à l’Olympique de Marseille avec option d'achat estimée à 15 M€. Quant au second, il s’agirait d’un transfert sec. Cengiz Ünder devrait rejoindre l’OM contre un chèque de 10 M€, selon la presse turque. Pour le convaincre de signer, l’Olympique de Marseille lui proposerait désomais un contrat de quatre ans, soit jusqu'en juin 2025, avec un salaire intéressant, dont le montant n’a pas été dévoilé. La direction phocéenne espère obtenir l’accord des deux joueurs de la Roma dès ce weekend, selon le média italien. La révolution, tant annoncée, est donc en marche du côté de l’ OM.