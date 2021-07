PSG Mercato : Après Ramos, Lionel Messi en route pour Paris ?

Publié par JEAN-LUC D le 03 juillet 2021 à 09:01

Et si Lionel Messi suivait Sergio Ramos au Paris Saint-Germain cet été ? Après l’ancien défenseur central du Real Madrid, le PSG s’attaque désormais à la star argentine du Barça.

Le PSG a transmis une offre à Lionel Messi

« Ces deux dernières années, on n'a pas beaucoup investi, entre autres du fait de la crise sanitaire. Mais on a fait une finale et une demie. Ça montre qu'on est là. Maintenant, on doit encore s'améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu'on veut faire. Mais avez-vous la possibilité de faire de gros recrutements ? On va en faire, on va en faire (sourire). La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été. »

Nasser Al-Khelaïfi l’avait déjà annoncé dans une interview-fleuve avec le journal L’Équipe début juin et le Paris Saint-Germain est en train de le faire. En effet, après Georginio Wijnaldum, venu libre de Liverpool, Gianluigi Donnarumma, lui aussi en fin de contrat à l’AC Milan, et l’arrière droit de l’Inter Milan Achraf Hakimi, dont le transfert est bouclé pour 70 millions d’euros, sans compter l’accord total avec l’ancien capitaine du Real Madrid Sergio Ramos, le PSG s’attaque désormais à Lionel Messi. En effet, la presse espagnole annonce ce vendredi que Nasser Al-Khelaïfi est revenu à la charge pour l’attaquant du FC Barcelone.

Le père de Messi en contact avec le PSG

« Messi est-il toujours une possibilité ? Il n'a toujours pas prolongé avec le Barça. Vous me faites rire. Je vous l'ai dit, je ne parle pas des dossiers en cours. Vous pouvez parler de lui, la saison est terminée et il est libre... En effet, d'ailleurs je l'ai dit au président du Barça : Messi est en fin de contrat, tous les clubs ont le droit (depuis le 1er janvier) de discuter avec lui et de le recruter pour la saison prochaine. Ce que je peux vous dire, et vous pouvez me croire, c'est que tous les grands joueurs veulent venir au PSG. Tous - pour que les choses soient claires, je ne dis pas ça pour vous répondre sur Messi. Ce n'est pas possible de tous les faire venir, d'autant qu'on a déjà de grands joueurs nous aussi. Après, Messi est Messi, un joueur fantastique », déclarait le président du PSG concernant le septuple Ballon d’Or.

Et d’après les informations du journaliste espagnol Andrés Onrubia Ramos, le Qatar rêve toujours de faire venir le meilleur footballeur de la planète au Paris Saint-Germain. Alors que le milieu offensif de 33 ans est concentré sur la Copa America avec la sélection d’Argentine, son père et agent est en contact avec les dirigeants parisiens. « Le PSG est intéressé par Leo Messi. Le club parisien a envoyé une offre à l’ancien joueur du Barça. Il est pour le moment concentré sur la Copa America, mais son père maintient les contacts avec le PSG », explique le spécialiste mercato du journal AS. Proche d’enregistrer la signature de Sergio Ramos, le PSG pourrait également écoeurer la Liga avec la signature de la Pulga.