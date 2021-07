PSG Mercato: Une fâcheuse découverte dans le dossier Ramos

Publié par JEAN-LUC D le 03 juillet 2021 à 12:16

Vendredi, plusieurs médias ont annoncé un accord total entre Sergio Ramos et le PSG. Les dernières nouvelles font émerger une autre réalité qui ne devrait pas plaire aux dirigeants du Paris Saint-Germain.

Sergio Ramos - PSG, que d’interminables négociations

Libre de tout engagement depuis le 30 juin et la fin de son contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos est à la recherche d’un nouveau point de chute pour la saison prochaine. Placé dans le collimateur de plusieurs clubs anglais, espagnols, italiens et allemands, le légendaire capitaine des Merengues a opté pour le Paris Saint-Germain. D’après les informations de RMC Sport, l’international espagnol a trouvé un accord avec le vice-champion de France sur la base d’un contrat de deux ans.

Écarté de l’Euro par Luis Enrique, le sélectionneur de l’Espagne, le champion du monde 2010 devrait rapidement débarquer à Paris afin de passer sa visite médicale et s’engager avec le club de la capitale. Une information confirmée par Sky Germany qui précise que la visite médicale de Sergio Ramos devrait même avoir lieu vendredi ou samedi au plus tard. Une tendance quelque peu calmée par une autre source étrangère.

Sergio Ramos hésite entre le PSG et Arsenal

En effet, le média Goal assure que rien n’est encore fait pour l’avenir de Sergio Ramos. Malgré des négociations bien avancées avec le Paris Saint-Germain, l’ancien défenseur du FC Séville continue de discuter avec ses autres courtisans. Le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions (2014, 2016, 2017 et 2018) hésite désormais entre le PSG et Arsenal.

« Sergio Ramos voit dans le PSG une bonne destination pour poursuivre sa carrière et le Paris SG n'exclut pas de renforcer son effectif avec un footballeur qui arriverait sans avoir à payer une indemnité de transfert, étant un défenseur expérimenté et de renommée mondiale. En tout cas, l'intérêt des Anglais est présent et Ramos ne veut fermer aucune porte. La feuille de route pour Sergio Ramos est claire : continuer à avoir des conversations, écouter tous les clubs qui frappent à sa porte et mûrir une opération qui n'est pas facile et qui va mijoter », explique le média sportif.

Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo qui ont pourtant offert un joli projet de contrat au Madrilène ne devraient pas apprécier son comportement. C'est d'ailleurs cette volonté du toujours faire monter les enchères qui a amené le Real Madrid à lui retirer son offre de prolongation. Sergio Ramos a lui-même affirmé qu'il avait finalement accepté l'offre du Real mais que Florentino Perez lui aurait fait savoir qu'il n'y avait plus d'offre, le deadline qui lui avait été fixé ayant expiré.