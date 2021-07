OM Mercato : 1M€, Pablo Longoria proche d’un coup de génie !

Publié par JEAN-LUC D le 03 juillet 2021 à 20:01

Pablo Longoria, le directeur sportif de l' OM, comme son homologue Leonardo du PSG, est sur tous les fronts pour enrichir l'équipe de l'entraîneur Jorge Sampaoli. Il est sur le point de réaliser un coup à 1 million d'euros.

Mercato OM : Longoria en discussions avec la Roma

Après Konrad de la Fuente et Gerson, l'Olympique de Marseille a accéléré ses négociations avec l’AS Roma pour Pau Lopez et Cengiz Ünder. Et d’après les informations du quotidien italien Tuttosport, Pablo Longoria se rapproche d’un accord avec les dirigeants du club romain pour le double prêt du gardien de but et du milieu de terrain offensif de José Mourinho. Avec le départ de Florian Thauvin, l’OM s'est lancé à la recherche d’un joueur du même profil.

L’international turc Cengiz Ünder vient donc pour tenir ce rôle tandis que son coéquipier Pau Lopez vient concurrencer Steve Mandanda dans les cages de l’équipe marseillaise. Une information confirmée ces dernières heures par la chaîne Sky Sport Italia qui assure que Pau Lopez et Cengiz Ünder seront les deux prochaines recrues de l'Olympique de Marseille. Une double opération bouclée par le président marseillais contre une bouchée de pain pratiquement.

1M€ pour les prêts de Pau Lopez et Cengiz Ünder

D’après le média sportif transalpin, l’entraîneur olympien Jorge Sampaoli a personnellement décroché son téléphoné pour appeler Pau Lopez et le convaincre de le rejoindre sur la Canebière. Lié à l’AS Roma jusqu’en 2024, l’international espagnol de 26 ans va donc débarquer au club Phocéen dans le cadre d’un prêt payant estimé à 500.000 euros assorti d’une option d’achat de 15 millions d’euros obligatoire à partir de 20 matches disputés.

Pour Cengiz Ünder, Longoria a conclu le même deal avec une option d’achat de 10 millions d'euros. Pour chaque prêt, le directeur sportif du club olympien devrait verser à son homologue de la Roma 500.000 euros. Un sacré coup de génie pour le dirigeant espagnol.