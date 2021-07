OM Mercato: Officiel, le Barça annonce un échec de Pablo Longoria

Publié par JEAN-LUC D le 05 juillet 2021 à 00:27

Même s’il réalise un mercato totalement fou avec déjà quatre renforts officialisés et deux autres signatures proches d’être annoncées officiellement, Pablo Longoria et l’ OM connaissent aussi quelques échecs cet été.

Francisco Trincao ne suivra pas Konrad de la Fuente à Marseille

Au début du mercato et avant même les négociations pour l’attaquant américain Konrad de la Fuente, Pablo Longoria a tenté de convaincre le FC Barcelone de prêter Francisco Trincao à l’Olympique de Marseille. Arrivé en janvier 2020 en provenance du Sporting Braga contre un chèque de 31 millions d’euros, l’ailier portugais peine à se faire une place au milieu de toutes les stars de l’équipe barcelonaise. Les dirigeants du club catalan ont donc pris la résolution de le laisser aller faire ses armes ailleurs en allant trouver du temps de jeu dans un club qui lui permettra de jouer plus régulièrement.

À la recherche d’un joueur du même profil pour compenser le départ de Florian Thauvin, l’OM s’est positionné pour attirer le milieu offensif de 21 ans. Mais Longoria n’est pas parvenu à trouver un accord avec le Barça sur ce dossier. De son côté, Trincao va bel et bien quitter Barcelone pour aller trouver du rythme sous d’autres cieux la saison prochaine et ce sera en Angleterre. Et le club culé lui-même qui l'a annoncé dans un communiqué officiel ce dimanche.

Mercato OM : Francisco Trincao prêté à Wolverhampton

En manque de temps de jeu au FC Barcelone, Francisco Trincao va évoluer en Premier League la saison prochaine. En effet, le FC Barcelone et Wolverhampton ont trouvé un accord pour le prêt d’une saison du jeune international portugais. Le club anglais pourra même conserver définitivement le compatriote de Cristiano Ronaldo s’il est satisfait de son bilan à l’issue de la durée de son prêt puisque le contrat signé entre les dirigeants des deux formations comporte une option d’achat fixée à 30 millions d’euros.

Titularisé à seulement dix reprises à Barcelone la saison dernière, Trincao (21 ans, 42 apparitions et 3 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021) va donc tenter de se relancer dans le championnat anglais un an après son arrivée en Liga.