Mercato OL : Flamengo, Thiago Mendes a pris sa décision

Publié par ALEXIS le 05 juillet 2021 à 10:02

Juninho a confirmé l’envie d’ailleurs de Thiago Mendes, milieu de terrain de l’ OL, à la fin de la saison dernière. Le départ de ce dernier se concrétise puisque sa destination privilégiée est désormais connue.

Mercato OL : Thiago Mendes vers Flamengo ?

Interrogé sur les mouvements à l’ OL, Juninho avait fait savoir que Thiago Mendes souhaitait rejoindre un autre club de football. Et le directeur sportif du club rhodanien n’est pas fermé au départ du milieu défensif. « Si on reçoit une proposition, on va bien l'écouter. Peut-être que l'idéal est qu'il parte, lui aussi a un peu envie de partir. On a discuté avec lui », avait-il déclaré sur la télévision de l’Olympique Lyonnais en mai dernier.

Quelques jours après la reprise des entraînements à Lyon, on en sait un peu plus sur la prochaine destination du Brésilien. Il souhaite en effet retourner dans son pays natal où Flamengo s'est positionné pour faire de lui le remplaçant de Gerson, fraichement transféré à l’OM. Selon Globo,Thiago Mendes a informé son compatriote Juninho de son envie de rejoindre le club basé à Rio de Janeiro. Si l’on en croit la source, il a ainsi invité l’ OL à trouver un terrain d’entente avec Flamengo pour lui permettre de rentrer au Brésil.

La condition privilégiée par Flamengo pour le Lyonnais

Ancien joueur de Goiás EC (2011-2014) et de Sao Paulo FC (2015-2017), Thiago Mendes devrait jouer pour un 3e club brésilien. C’est possible parce que Flamengo souhaite l'enrôler. Cependant, son retour au Brésil s’annonce compliqué. Le ''Fla'' est partant pour un prêt avec une option d’achat d’après le média brésilien. Une option qui a peu de chance d’intéresser l’ OL.

Le club de Jean-Michel Aulas a en effet acquis le joueur de 29 ans au LOSC pour 22 millions d'euros (hors bonus) en juillet 2019. Il semble favorable à un transfert sec du joueur, ce qui lui permettrait de faire entrer de l'argent dans les caisses.