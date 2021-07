PSG Mercato: Harry Kane, Paratici répond en personne à Pochettino

Publié par JEAN-LUC D le 06 juillet 2021 à 01:16

Au début du mercato, cette rumeur qui veut que Mauricio Pochettino pousse le PSG à recruter Harry Kane a fortement circulé. Fabio Paratici, le nouveau directeur sportif de Tottenham, a fait le point sur la situation de son attaquant de 27 ans.

Le PSG et Man City à la lutte pour Harry Kane

« Je dois avoir une discussion avec le club. Je veux jouer de gros matchs. Cette saison, j'ai regardé la Ligue des champions et j'ai vu les clubs anglais faire de grandes et belles choses, et je veux jouer ce type de matches. On a toujours eu une bonne relation avec le président, mais je ne sais pas comment va se dérouler cette discussion pour être honnête. J'ai passé seize ans dans ce club, j'ai beaucoup donné. Il voudra peut-être me transférer, je n'aurai plus une aussi grosse valeur dans deux ou trois ans. »

Depuis qu’il a annoncé son envie de départ en mai dernier, Harry Kane alimente les rumeurs autour de son avenir. Après seize ans passés à Londres, l’international anglais veut quitter Tottenham pour gagner des trophées majeurs, chose qui manque encore à son palmarès. Cela tombe bien puisque son ancien mentor Mauricio Pochettino aimerait l’attirer au Paris Saint-Germain. Fan du buteur des Spurs qu’il avait sous ses ordres de 2014 à 2019, l’entraîneur argentin l’a contacté directement pour le convaincre de venir remporter l’ Uefa Ligue des Champions avec le PSG. Le joueur ne serait pas contre cette éventualité, en croire le média britannique The Sun.

En Angleterre, Pep Guardiola aimerait aussi faire du capitaine de la sélection anglaise le successeur de Kun Aguero, parti libre au FC Barcelone. Selon Fabrizio Romano, journaliste à Sky Italia, Manchester City a même déjà formulé une offre ferme de 116 millions d'euros en échange de Kane. Pour convaincre les dirigeants de Tottenham, les Citizens sont même disposés à inclure des joueurs dans la transaction. Mais le club londonien n’a aucune intention de laisser filer son serial buteur et Fabio Paratici a tenu à le faire comprendre à tous les prétendants.

Mercato PSG : Tottenham veut garder son buteur

Dans un entretien accordé dimanche à la chaîne italienne Sky Sport Italia, Fabio Paratici a clairement confié que Harry Kane n’est pas à vendre. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’ancien avant-centre de Leicester City ne dispose d’aucun bon de sortie pour ce mercato estival.

« Le garder n'est pas seulement mon objectif, mais aussi celui du club », a-t-il fait savoir avant d’ajouter : « Nous voulons garder Harry Kane à Tottenham, c'est notre objectif. J'ai eu la chance de voir beaucoup de meilleurs joueurs à la Juventus Turin et je veux aussi profiter de Harry Kane. C'est l'un des meilleurs attaquants du monde."

Poursuivant son discours dithyrambique sur le joueur, Fabio Paratici a terminé en disant : « Je n'ai pas encore eu de conversation avec Harry Kane, juste parce que je ne veux pas déranger nos joueurs pendant les Euros. C'est un attaquant incroyable »,

Le PSG et Manchester City sont donc prévenu