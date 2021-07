PSG Mercato : C’est fait, Sergio Ramos attendu à Paris ce mardi !

Publié par JEAN-LUC D le 06 juillet 2021 à 09:28

Sauf énorme revirement de dernière minute, Sergio Ramos va s’engager avec le PSG dans les prochaines heures. L’affaire est totalement bouclée entre les deux parties et l’ancien capitaine du Real Madrid est désormais attendu dans la capitale française.

Accord total entre le PSG et Sergio Ramos

Seul média a encore émettre quelques réserves sur la finalisation de l’affaire, le journal L’Équipe a annoncé lundi soir que Sergio Ramos va effectivement rejoindre le Paris Saint-Germain. Laissé libre après la fin de son contrat, l’emblématique défenseur central du Real Madrid a trouvé un accord avec la direction du PSG. Un peu plus tôt dans la journée, le journaliste de Sky Italia, Fabrizio Romano, avait déjà annoncé la bonne nouvelle aux supporters du club de la capitale via son compte Twitter.

Après avoir tout gagné sous les couleurs madrilènes en seize années, le champion du monde 2010 va apporter toute son expérience au PSG qui rêve toujours de soulever sa première Ligue des Champions. Tout est réglé entre les deux camps et Ramos est attendu dans la Ville Lumière dans les heures à venir.

Visite médicale programmée pour Sergio Ramos

À 35 ans et toujours bon pour le service, Sergio Ramos va venir poursuivre sa riche carrière au Paris Saint-Germain. Annoncé, démenti puis finalement présenté comme trouvé, l'accord de principe entre le vice-champion de France et l’ancien protégé de Zinedine Zidane semble définitivement acquis. Avec quatre Ligues des Champions à son palmarès (2014, 2016, 2017 et 2018) et au total 22 trophées avec les Merengues, l’ancien défenseur du FC Séville devrait passer sa visite médicale mardi avant de signer son bail avec les Rouges et Bleus.

« Le PSG et Sergio Ramos sont parvenus à un accord ces dernières heures. L'ancien capitaine du Real Madrid, âgé de 35 ans, s'il satisfait à la visite médicale qui pourrait avoir lieu ce mardi, sera un joueur du PSG », explique le quotidien sportif. Toujours selon la même source, cette énorme arrivée devrait pousser les dirigeants parisiens à se débarrasser de Thilo Kehrer et Abdou Diallo.