PSG Mercato : 20M€, c’est déjà réglé pour Cristiano Ronaldo !

Publié par JEAN-LUC D le 05 juillet 2021 à 23:59

Sous contrat jusqu’en 2022, Cristiano Ronaldo est annoncé dans le viseur du PSG. La star portugaise aimerait quitter la Juve et le championnat italien afin de s’offrir un dernier gros challenge avant la retraite. Mais le dossier aurait finalement pris une tout autre tournure ces derniers jours.

Mercato PSG : Cristiano Ronaldo rejette l’offre de Manchester United

Au cours d’une interview accordée à Radio Punto Nuovo, Carlo Laudisa, journaliste de La Gazzetta dello Sport, a récemment dévoilé que le Paris Saint-Germain est le grand favori pour accueillirCristiano Ronaldo s’il venait à partir de la Juventus cet été.

« Son agent Jorge Mendes observe. L'hypothèse la plus probable, en cas de transfert, est le PSG, tandis que Manchester Utd est hors-jeu, ayant demandé à CR7 de réduire son salaire. La Juventus Turin se prépare aussi à ce que Ronaldo honore la dernière année de son contrat. Son avenir sera scellé après l'Euro », a expliqué le spécialiste mercato italien.

Courtisan de longue date de Ronaldo, le Paris Saint-Germain n’est pourtant pas seul à vouloir s’attacher ses services. D’après La Gazzetta dello Sport, Manchester United veut rapatrier son ancien buteur et lui a fait une proposition salariale de l’ordre de 20 millions d’euros par saison. Alors qu’il touche 31 millions d’euros annuels à la Juventus Turin, le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid peut donc faire son retour en Premier League pour gagner moins, mais s’offrir un dernier long contrat avant la retraite. Sauf que l’affaire est encore très loin d’être gagnée pour les Red Devils.

Cristiano Ronaldo change d’avis pour son avenir

« À ce jour, il n’y a pas de signes de la part de Cristiano Ronaldo montrant qu’il veuille parler de transfert. De la part de la Juventus Turin non plus. On parle d’un joueur qui a marqué 36 buts en 44 matchs avec le maillot turinois la saison passée. Même si les chiffres ne veulent pas tout dire, ils sont incontestables. Nous sommes très contents de Cristiano Ronaldo, il rejoindra l’équipe après une période de repos bien méritée », a déclaré Federico Cherubini, nouveau directeur sportif, et Maurizio Arrivabene, nouveau directeur général de la Juventus Turin, lors d’une conférence de presse.

Son club ne compte pas le laisser partir et le quadruple Ballon d’Or lui non plus ne pense plus à un changement de club. Mieux, il est désormais question de prolongation de contrat entre les deux parties. Toujours selon le même quotidien italien, les patrons de la Juve et le clan Ronaldo sont en ce moment en négociations pour un renouvellement de son contrat pour une saison encore, soit jusqu’en juin 2023.

Une décision prise par la star portugaise après s’être rendu compte que les offres du PSG et de Manchester United ne sont pas assez rehaussées. Le PSG devrait donc une nouvelle fois connaître une désillusion sur la piste Ronaldo.