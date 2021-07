OM Mercato : Saliba à Marseille, un dernier obstacle bloque tout

Publié par Timothée Jean le 06 juillet 2021 à 16:40

De retour à Arsenal après un prêt intéressant à l’OGC Nice, William Saliba va-t-il rejoindre l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival ? Pas si sûr. Le club phocéen se retrouve désormais en difficulté pour conclure la signature du défenseur français.

OM Mercato : William Saliba à Marseille, ça se complique

Cet été, l'axe OM-Arsenal pourrait fonctionner à plein régime. Les dirigeants marseillais ont déjà frappé un gros coup au sein de l’effectif des Gunners en bouclant le transfert de Mattéo Guendouzi. Le milieu de terrain français s’est officiellement engagé en faveur de l’Olympique de Marseille pour un prêt d’un an avec option d’achat. Mais Mattéo Guendouzi ne devrait pas être le seul joueur d’Arsenal à rejoindre Marseille et été.

En effet, un autre élément du club britannique intéresse fortement les dirigeants marseillais. Prêté à l’OGC Nice la saison dernière, William Saliba figure dans le collimateur de l’ OM, en quête de renfort défensif. Selon les informations de Foot Mercato, l’intérêt est réciproque puisque « le projet marseillais plaît aussi au défenseur central, qui en a fait sa priorité ». La direction de l’ OM a alors entamé des discussions avec Arsenal pour obtenir le prêt du joueur de 20 ans. Sauf que les négociations avec les Gunners pour une arrivée de William Saliba à l’ OM patinent. Après un contact établi et des avancées au cours des semaines précédentes, les discussions entre les deux parties seraient désormais compromises, selon La Provence qui dévoile le noeud du problème.

Arsenal privilégie un prêt sec pour William Saliba

Le quotidien provençal révèle en effet que l’ OM, freiné dans son élan par la DNCG, souhaite recruter William Saliba sous la forme d’un prêt avec une option d’achat incluse dans son contrat. C'est ce réajustement contractuel qui freinerait les négociations entre les deux parties, car les dirigeants d’Arsenal privilégient l’option d’un prêt sec pour leur joueur. Cette position ferme des Britanniques n’emballe pas vraiment la direction marseillaise, explique la même source.

À cela s'ajoutent aussi d’autres paramètres défavorables à l’ OM dans ce dossier. La Provence rappelle que William Saliba ne manque pas de courtisans cet été. En cas de désaccord entre l’OM et Arsenal, l’ancien défenseur des Verts pourrait finalement prendre une autre destination. Le Stade Rennais et plusieurs clubs anglais, dont Southampton et Newcastle, poussent en coulisses pour le recruter. Pour l’heure, les négociations entre l' OM et Arsenal se poursuivent en vue de trouver un terrain d’entente.