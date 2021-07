Man City Mercato : Benjamin Mendy prêt à rebondir en Italie

Publié par Thomas le 07 juillet 2021 à 10:32

Désireux de renforcer sa défense depuis le départ d’Achraf Hakimi au PSG et d’Ashley Young parti à Aston Villa, l’Inter Milan se serait positionné sur plusieurs latéraux de Premier League, dont notamment l’ex-joueur de l’AS Monaco, Benjamin Mendy. Le latéral gauche français de 26 ans connaît un passage en dents de scie à Manchester City, où il a été recruté en 2017. Très affecté par de nombreux pépins physiques, le natif de Longjumeau en région parisienne pourrait rebondir en Serie A, chez les Interistes.

L’Inter Milan, tout juste championne d’Italie après neuf années d’hégémonie turinoise, tente de reconstruire son équipe après la vente douloureuse mais nécessaire du marocain Hakimi à Paris. Le club italien pisterait alors des latéraux de Premier League, à commencer par Benjamin Mendy, qui peine à trouver du temps de jeu à Manchester City. Le nouveau coach du club lombard Steven Zhang, verrait en Benjamin Mendy une alternative crédible à Ashley Young sur le flanc gauche.

Benjamin Mendy dans l’obligation de régler ses soucis physiques

Pourtant très bon quand il est titulaire, l’ancien havrais n’a pas été épargné par les blessures depuis son arrivée en 2017. Avec seulement 72 matchs en 4 saisons, l’ex-champion de France se voit de plus en plus concurrencé à son poste par l’ukrainien Oleksandr Zinchenko et le portugais Joao Cancelo. Sortant d’une saison remarquable avec l’AS Monaco en 2017, qui voit le club de la principauté sacré champion de France, Benjamin Mendy est alors transféré outre-Manche à Manchester City, pour un transfert record de 57 millions d’euros, du jamais vu pour un défenseur. La pression mise sur le latéral aura eu raison de lui, le joueur ne joue que 8 rencontres lors de sa première saison à cause de multiples blessures. Il pourrait enfin se révéler aux yeux de l'Europe s'il parvient à régler ses problèmes de blessure, pourquoi pas en changeant de championnat.