ASSE : Trois joueurs retrouvent le groupe de Puel à l’Etrat

Publié par ALEXIS le 07 juillet 2021 à 02:00

En attendant Wahbi Khazri encore en vacances, l’ ASSE a enregistré le retour de trois joueurs dans son effectif pour les entraînements, une semaine après la rentrée sportive.

ASSE : Aouchiche, Moueffek et Palencia à l'Etrat

Ayant disputé un tournoi avec la sélection de Tunisie, Wahbi Khazri ne reprendra les entraînements avec l’ ASSE que dans quelques jours. D’autres joueurs absents pour diverses raisons, eux, ont retrouvé le groupe de Claude Puel ce mardi. Ce sont Adil Aouchiche, Aïmen Moueffek et Sergi Palencia. Le premier était absent depuis la reprise le 29 juin dernier parce qu’il était positif à la covid-19. Le deuxième avait été victime d’une blessure au bras et le troisième joueur de l'AS Saint-Étienne a bénéficié de vacances prolongées.

Prêté au CD Leganés la saison dernière, le défenseur latéral droit a disputé les barrages pour la montée en Liga contre le Rayo Vallecano, en juin. La saison s’est donc terminée un peu plus tard pour l’Espagnol avec le club madrilène. N’ayant pas encore intégré l’entraînement collectif, Adil Aouchiche, Aïmen Moueffek et Sergi Palencia ne devraient pas être disponibles pour le premier match amical de l’ ASSE contre Le Puy Foot (club de National 2), le 10 juillet au stade Aimé Jacquet.

Calendrier des matchs amicaux de l'AS Saint-Étienne

À noter que les Verts ont eu deux séances d’entraînement mardi à l’Etrat. La deuxième séance de l'après-midi « s'est terminée sur une note tactique » selon la précision du club ligérien. Pour revenir aux matchs amicaux, l’ ASSE affrontera le Football Bourg-en-Bresse Péronnas (National 1) le vendredi 16 juillet au Centre sportif Robert-Herbin. Les Verts joueront ensuite contre Grenoble Foot (Ligue 2), le samedi 17 juillet, suivie de l’OGC Nice, le mercredi 21 juillet à Aix-Les-Bains.

Les Stéphanois boucleront la série des matchs-tests avec la confrontation avec le promu en Ligue 1, Clermont Foot 63, le 24 juillet (18h). L'équipe de Claude Puel jouera son premier match de Ligue 1 contre le FC Lorient, le dimanche 8 août à Geoffroy-Guichard.