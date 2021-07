OM Mercato : Saliba, David Luiz… Longoria boucle un gros coup !

Publié par Timothée Jean le 07 juillet 2021 à 12:20

Président de l’ OM, Pablo Longoria est en train de réaliser un mercato estival très ambitieux, avec l’arrivée de plusieurs joueurs. Le président marseillais serait d’ailleurs proche de faire venir un nouveau renfort en défense.

OM Mercato : Pablo Longoria boucle un renfort défensif

Pour son premier mercato à la tête de l’ OM, Pablo Longoria fait fort. Le président marseillais enchaîne les nouvelles recrues. Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardi Balerdi, Cenzig Ünder et Mattéo Guendouzi ont officiellement rejoint l’effectif phocéen. Et le président marseillais ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Après ces cinq nouvelles recrues, Pablo Longoria veut à présent renforcer le secteur défensif de l’ OM.

La direction marseillaise a alors activé plusieurs pistes défensives. Les noms de David Luiz (libre depuis la fin de son contrat avec Arsenal), William Saliba (Arsenal) et Riechedly Bazoer (Vitesse) ont récemment circulé du côté de Marseille. Mais les dirigeants marseillais ont également coché le nom de Luan Peres (Santos). L’entraîneur Jorge Sampaoli connaît bien le défenseur central brésilien pour l’avoir entrainé lors de son passage à Santos en 2019 et voudrait l’attirer à Marseille cet été. Un intérêt phocéen qui ne laisse pas insensible le joueur de 26 ans.

Comme révélé ces derniers jours par plusieurs sources, Luan Peres a déjà conclu un accord de principe avec l’ OM et il ne restait plus qu’à trouver un terrain d’entente avec Santos pour valider son transfert. C’est désormais chose faite. Pablo Longoria serait finalement parvenu à boucler le dossier au terme de plusieurs semaines de négociations acharnées. Mohamed Bouhafsi, journaliste pour RMC Sport, le confirme et assure que l’ OM a bien conclu un accord total avec Santos pour le transfert du défenseur brésilien.

Luan Peres à Marseille pour 4,5 M€ ?

Le confrère indique que les deux écuries sont tombées d’accord pour un transfert de Luan Peres à hauteur de 4,5 millions d’euros. Le défenseur central devrait donc rejoindre Marseille dans les prochains jours afin de passer la traditionnelle visite médicale préalable à la signature de son nouveau contrat. Cette probable arrivée pourrait donc mettre un terme aux autres pistes défensives annoncées à l' OM cet été.