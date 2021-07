Mercato Liga : l'étrange passage de Moussa Dembélé à l'Atletico

Publié par Thomas le 08 juillet 2021 à 05:00

L’attaquant français Moussa Dembélé, est rentré il y a une semaine, à Lyon, après avoir été prêté au club espagnol de l’Atletico Madrid. Si son passage en Liga avait tout de prometteur, son séjour ne s’est pour le moins, pas passé comme prévu. Avec seulement 7 rencontres disputées et 0 but inscrit le joueur de 24 ans, formé au Paris Saint-Germain, a vécu un prêt calamiteux, bien malgré lui. Entre blessure, Covid et malaise en plein entraînement, le joueur a vécu de nombreuses mésaventures, durant une année 2021, qu’il tentera d’effacer de sa mémoire.

Mercato Ligue 1 : Moussa Dembélé retourne à Lyon après un passage déroutant à l’Atletico

Le français a donc, il y a une semaine, terminé son prêt en Liga chez les colchoneros et est donc retourné à l’Olympique Lyonnais, club où il a été recruté en 2018. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’expérience de Dembélé en Liga a été un véritable échec, le joueur n’a disputé que sept petites rencontres pour 0 but. Si l’ex attaquant du Celtic avait tout pour se relancer de son début de saison décevant avec Lyon, le joueur a longtemps été perturbé par des évènements qui lui sont extérieurs. Récit d’un long calvaire du français à l’Atletico Madrid. Tout commence au début de son prêt, arrivée pour suppléer le départ de Diego Costa, le joueur se blesse d’une fracture au bras, qui l’éloigne des terrains durant plusieurs semaines. Le 4 février, n’ayant toujours pas disputé le moindre match de championnat, Dembélé est diagnostiqué positif au Covid 19, et sa période de quarantaine obligatoire, l’empêche de nouveau de commencer avec son nouveau club. Après quelques entrées en fin de match à la fin du mois, le joueur connait une mauvaise expérience, cette fois un peu plus grave. Alors qu’il s’entraînait avec ses coéquipiers, le joueur fait un malaise le 23 mars, après une baisse de tension, et est évacué en urgence par les soigneurs.Au final, plus de peur que de mal pour l’attaquant. Mais son expérience à l’Atletico semble à ce moment être une longue descente aux enfers.

Retourné sur les terrains mi-avril, le joueur ne connaîtra que des entrées en fin de match, jusqu’à la fin de la saison, où il n’aura pu débloquer son compteur. De retour à Lyon, la presse ibérique mentionne néanmoins un possible retour à Madrid, où Simeone souhaiterait le voir jouer sans ces événements extérieurs, qui ont freiné sa saison.