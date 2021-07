ASSE : L’AS Saint-Étienne s’offre un nouveau partenaire

Publié par ALEXIS le 08 juillet 2021 à 14:00

En cette période de crise économique, l’ ASSE a pu bénéficier de la confiance d’un partenaire pour l’accompagner lors des trois prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2024.

L' ASSE et Smart Good Things s'unissent pour 3 ans

La bonne gestion de l’ ASSE a été approuvée par la DNCG, pour la 11e saison consécutive. Et forcément, cela pousse des entreprises à associer leur image et leurs produits au club ligérien. Et les Verts ont réussi à attirer Smart Good Things vers eux. L’AS Saint-Étienne et la société de « boissons innovantes et vertueuses » se sont unis dans un partenariat pour une durée de trois ans. Mais en quoi va consister ce partenariat ? « Ce partenariat permettra à l’ ASSE de faire connaître auprès de ses supporters de nouvelles boissons éthiques et respectueuses de l’environnement. Une première gamme de produits pour financer des actions solidaires et sportives en faveur de la jeunesse proposée dès à présent en précommande en ligne », a répondu le club ligérien.

Qui est donc ce nouveau partenaire des Stéphanois ? « Écosystème d’entrepreneurs engagés, de partenaires et d’experts d’horizons divers, Smart Good Things propose le premier produit de consommation alimentaire alliant plaisir, bien-être, soin du collectif et de la planète. Smart Good Things consacre en effet un quart de son chiffre d’affaires net issu de la vente de ses préparations pour boissons ultra-innovantes au soutien de causes citoyennes et d’engagements porteurs de sens et d’impact », a expliqué Sainté.

Réactions de Soucasse et Bueno

Après la signature du partenariat qui les lie, le président exécutif de l’ ASSE et le fondateur de Smart Good Things ont livré leurs impressions. « Ce partenariat avec Smart Good Things offre au club l'opportunité de jouer un rôle actif dans la promotion d'une solution alternative aux problèmes d'environnement causés par les bouteilles plastiques. Cet accord va également permettre à nos supporters de participer indirectement à la formation de nos jeunes joueurs. En effet, 25 % du chiffre d’affaires net issu de la vente des boissons estampillées ASSE seront directement reversés à notre centre de formation. Je me félicite que les Verts soient le premier club choisi par Smart Good Things pour déployer sa solution », a déclaré Jean-François Soucasse, président exécutif de l' ASSE.

« L’AS Saint-Étienne est un club d’un engagement historique auprès de ses communautés locales et au-delà. C’est un vecteur formidable de lien et de vitalité sociale. Cette convergence de valeurs entre le Club et le projet Smart Good Things rend notre partenariat évident. Le fait que l’un de nos premiers partenariats structurants se fasse avec ce club mythique qui a réveillé le football français dans les années 1975 a un sens tout particulier », a réagi Serge Bueno, fondateur de Smart Good Things.