Angers SCO : Le remplaçant de Bahoken déniché au Portugal ?

Publié par Ange A. le 10 juillet 2021 à 06:30

Stéphane Bahoken pourrait quitter Angers cet été, un an avant l’expiration de son contrat. La direction du SCO aurait coché le nom d’un attaquant slovène évoluant au Portugal pour assurer sa succession.

Angers SCO Transfert : Un départ de Bahoken dans les tuyaux ?

Une page s’est tournée à Angers cet été avec la nomination de Gérald Baticle sur le banc du SCO. Le technicien passé par l’Olympique Lyonnais remplace Stéphan Moulin parti après 10 ans de services. Nouvel entraîneur du club de l’Anjou, Gérald Baticle pourrait perdre quelques éléments offensifs cet été. Angelo Fulgini et Stéphane Bahoken sont notamment présentés comme des candidats au départ. S’agissant du deuxième cité, son nom est associé depuis quelques heures au Montpellier Hérault. Il est présenté comme le successeur de Gaëtan Laborde courtisé à l’étranger. En cas de départ de Bahoken, à qu’il ne reste plus qu’un an de contrat, le SCO pourrait réaliser un coup du côté du Portugal.

Une piste en Liga NOS pour la succession de Bahoken au SCO

D’après les informations du journal portugais A Bola, le SCO Angers s’intéresse au profil d’Andraz Sporar. Sociétaire du Sporting Lisbonne, il sort d’un prêt au Sporting Braga. L’avant-centre slovène n’aura pas particulièrement brillé durant sa pige au cours de laquelle il n’a inscrit que 3 buts et délivré une passe décisive en 21 matchs. Après son prêt à Braga, l’attaquant de 27 ans pourrait de nouveau quitter le champion du Portugal cet été. Si le club de l’Anjou peut croire en ses chances dans ce dossier, il devra tout de même se méfier de la concurrence. Des intérêts de clubs grecs, italiens et des Turcs du Besiktas sont évoqués pour l’international slovène (30 sélections/ 4 buts). Lequel est encore sous contrat jusqu’en 2025 avec le Sporting. En Ligue 1, Sporar est également sur les tablettes du RC Lens. Un échange avec Gaël Kakuta, qui intéresse le Sporting Lisbonne, a même souvent été évoqué.