OM Mercato : Franck Ribéry répond à Longoria pour son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 10 juillet 2021 à 19:25

Libre de tout engagement après la fin de son contrat avec la Fiorentina le 30 juin dernier, Franck Ribéry ne compte pas encore raccrocher les crampons. Dernièrement, les médias ont évoqué un retour à l’OM. Une rumeur rapidement démentie par le milieu de terrain offensif français.

Longoria dit « non » à Franck Ribéry

Pablo Longoria ne veut pas prendre de risque avec certains anciens de l’Olympique de Marseille. Après avoir écarté la rumeur Hatem Ben Arfa mercredi, le président de l’OM a aussi démenti tout intérêt pour Franck Ribéry qui a défendu les couleurs marseillaises entre 2005 et 2007.

« C'est une première nouvelle ! (sourire) J'ai du respect pour Ribéry, mais on a déjà des joueurs offensifs. On a Konrad, Luis Henrique, Radonjic... C'est normal que beaucoup de noms sortent. Ce sont des rumeurs, c'est normal. Mais je préfère parler de ce qui est en train d'être bouclé » a confié le président de l’Olympique de Marseille lors de la présentation à la presse du milieu de terrain brésilien Gerson. Le dirigeant espagnol peut être rassuré, l’ancien attaquant du Bayern Munich ne songe pas non plus à un retour au Vélodrome.

Mercato OM : Franck Ribéry veut continuer en Italie

À 38 ans, Franck Ribéry ne compte pas raccrocher les crampons. Alors qu'il a été laissé libre par la Fiorentina à la fin de son contrat de deux ans, l'ancien international français n'a pas du tout apprécié le manque de communication du club italien.

« C’était dur. En deux ans j’ai tout donné parce que c’est ma mentalité. C’était compliqué parce que pendant trois ou quatre semaines je ne savais rien. Personne ne m’a appelé et ça veut dire qu’on m’a manqué un peu de respect. Pourtant, je n’ai jamais voulu dire du mal de personne, encore moins du club. C’est dommage de ne pas avoir continué, mais c’est la vie et c’est le football », a confié Ribéry avec amertume.

Concernant la suite de sa carrière, le natif de Boulogne-sur-Mer n’envisage pas un retour en Ligue 1. Il veut rester en Serie A. « Mon avenir ? Je ne sais pas, j'ai vraiment pensé à continuer ici à Florence, je n'ai jamais critiqué le club et j'en ai de bons souvenirs. Maintenant, j'aimerais rester en Italie, j'aimerais rester dans ce championnat », a-t-il expliqué lors d’un entretien accordé à Toscana TV. Voilà qui est désormais clair pour Ribéry, mais également pour l'Olympique de Marseille.