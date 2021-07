Stade de Reims Mercato : Un gros départ vers l'Espagne acté

Publié par Ange A. le 11 juillet 2021 à 01:25

Nouvel entraîneur du Stade de Reims, Oscar Garcia va perdre un important élément offensif dans les prochaines heures. Un buteur rémois est annoncé à Villareal, récent vainqueur de la Ligue Europa.

Un buteur sur le départ au Stade de Reims

Successeur de David Guion, Oscar Garcia a réussi ses débuts avec le Stade de Reims. Samedi, Reims s’est imposé (4-1) contre l’AJ Auxerre pour son premier match de préparation. Pour cette rencontre, le technicien espagnol était privé de Boulaye Dia. Le nouvel entraîneur rémois ne devrait même pas compter sur le Sénégalais de 24 ans cette saison. Auteur de 16 buts et d’une passe décisive lors du dernier exercice écoulé, l’avant-centre est un sérieux candidat au départ cet été. Surtout qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat chez les Stadistes. À défaut de le voir partir libre l’été prochain, la direction rémoise va céder son buteur dans les prochains jours. Son départ vers un cador de La Liga espagnole serait même imminent.

Boulaye Dia en route pour Villareal

L’Équipe assure en effet que Boulaye Dia va poser ses valises à Villareal dans les prochaines heures. Le site du quotidien sportif affirme qu’un accord a été trouvé samedi dans l’après-midi entre le Stade de Reims et Villareal. L’international sénégalais (5 sélections) va s’engager avec le Sous-marin jaune « d’ici un ou deux jours ». Le journal croit savoir que l’attaquant natif d’Oyonnax va signer un contrat de 5 ans avec le club entraîné par Unai Emery. Si aucun montant n’a encore fuité, le site spécialisé Transfermarkt estime la valeur marchande de Dia à 14 millions d’euros. Après trois saisons en Champagne, l’attaquant s’apprête à vivre sa première aventure à l’étranger. Reste plus qu’à attendre la confirmation officielle de son départ en Espagne.