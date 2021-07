OM Mercato : Giovanni Simeone, le plan B de Longoria dévoilé

Publié par Timothée Jean le 05 juillet 2021 à 16:45

En quête de renfort offensif, l’ OM s’active pour recruter Giovanni Simeone en provenance de Cagliari. Mais en cas de mauvaise surprise dans ce dossier, l’Olympique de Marseille a une solution de repli.

OM Mercato : Le dossier Giovanni Simeone se complique

L'Olympique de Marseille réalise un début de mercato très dynamique. Le club olympien a déjà officialisé les arrivées de Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi et Cengiz Ünder. Ce dernier a rejoint l’ OM en provenance de l’AS Rome. Et ce n’est tout. Le club phocéen a une nouvelle fois les yeux rivés sur la Serie A pour renforcer son attaque en ce début de mercato.

Les dirigeants de l’ OM espèrent toujours convaincre Giovanni Simeone de les rejoindre cet été. Sky Sport Italia révélait il y a quelques jours que les Marseillais ont entamé des discussions avec Cagliari en vue de son transfert. Cette offensive marseillaise menée par Pablo Longoria ne laisserait pas insensible l’attaquant argentin. Foot Mercato assurait d’ailleurs que Giovanni Simeone donne sa priorité à l’ OM en cas de départ de Cagliari, de quoi renforcer un peu plus l’intérêt marseillais à son égard.

Si pour l’heure les discussions entre l’ OM et Cagliari sont toujours ouvertes, elles traînent en longueur, laissant place au doute et à un possible revirement de situation dans ce dossier. Il faut dire que les exigences financières du club italien compromettent l'arrivée du buteur argentin à l’Olympique de Marseille, dont la situation financière n’est pas au beau fixe. Et en cas d’échec dans le dossier Giovanni Simeone, l’ OM a déjà une solution alternative.

Boulaye Dia, plan B de l’OM cet été ?

Selon les informations de Sportitalia, l' OM a réactivé la piste menant à Boulaye Dia. Le club phocéen est un vieux prétendant de l'attaquant du Stade de Reims et ambitionne de revenir à la charge pour son transfert. Tout dépendra de l’issue des négociations pour Giovanni Simeone. L'attaquant franco-sénégalais sort d'une bonne saison à Reims avec 14 buts en 35 apparitions. Il est à une année de la fin de son contrat expirant en juin 2022 avec le club de Reims.