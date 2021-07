Mercato OL : La succession de Houssem Aouar réglée pour 8M€ ?

Publié par JEAN-LUC D le 11 juillet 2021 à 20:25

Le Mercato OL s’anime encore. Malgré un contrat courant jusqu’en 2023, Houssem Aouar est annoncé sur le départ cet été. À la recherche d’un nouveau milieu de terrain pour combler l’éventuel vide que va laisser l’international français, l’OL vise un gros coup en France.

Mercato OL : Juninho prépare la succession de Houssem Aouar

Après Memphis Depay, qui a rejoint le FC Barcelone au terme de son contrat avec l’OL, le club olympien pourrait également perdre l’un de ses maîtres à jouer. Formé à Lyon, Houssem Aouar dispose d’une bonne côte sur le marché des transferts. Si en France, le milieu de terrain offensif de l’Olympique Lyonnais est annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, c’est surtout l’Angleterre qui paraît le plus chaud pour accueillir le joueur de 23 ans.

Outre Arsenal, Tottenham, Everton, West Ham et d’autres clubs de Premier League sont prêts à dégainer pour récupérer le protégé du président Jean-Michel Aulas. D’autant que les Gones ne réclament que 30 millions d’euros pour le laisser partir. Juninho, le directeur sportif de l’équipe lyonnaise est donc à la recherche d’un nouveau milieu pour régler un éventuel départ de son meneur de jeu. Si plusieurs noms ont été associés à l’OL, la solution pourrait finalement se trouver dans le championnat local.

Zinedine Ferhat en route pour l’OL ?

À un an de la fin de son contrat avec le Nîmes Olympique, Zinedine Ferhat intéresse plusieurs grands clubs de Ligue 1. Après l'Olympique de Marseille, où son nom a été évoqué durant plusieurs mois, le Racing Club de Strasbourg et l'Olympique Lyonnais sont sur les rangs dans ce dossier. Jean-Michel Aulas et Juninho aimeraient recruter l'ailier nîmois pour compenser numériquement un probable départ de Houssem Aouar.

D’après les informations du média Le 10 Sport, l’entraîneur lyonnais Peter Bosz apprécie la polyvalence du joueur de 28 ans et songerait à l’utiliser comme doublure de Léo Dubois au poste de piston droit avec une défense à trois centraux. N’ayant pas l’intention de suivre les Crocos en Ligue 2, l’international algérien aura l’embarra du choix concernant son avenir dans les semaines à venir. Pour le site spécialisé Transfermarkt, le transfert de Zinedine Ferhat peut se négocier autour de 8 millions d’euros.