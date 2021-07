PSG Mercato : Donnarumma, le gros coup de Paris confirmé

Publié par Ange A. le 12 juillet 2021 à 03:10

Dimanche, l’Italie a remporté a remporté l’Euro 2020. La Squaddra Azzura doit notamment son deuxième sacre européen à Gianluigi Donnarumma, une des recrues parisiennes.

Gianluigi Donnarumma héros de l’Italie

L’Italie est le nouveau champion d’Europe. Dimanche, la Squaddra Azzura s’est imposée au bout de la nuit face à l’Angleterre en finale de l’Euro 2020. Les hommes de Roberto Mancini ont dû attendre les tirs au but pour battre les Tree Lions de Gareth Southgate. Les Italiens peuvent remercier Gianluigi Donnarumma de nouveau impérial sur la ligne contre les Anglais, comme face à l’Espagne au dernier tour. Le portier de 22 ans a stoppé les deux derniers penaltys anglais, permettant à son pays de remporter la deuxième Coupe d’Europe de son histoire. Au vu de ses solides performances, le nouveau portier du Paris Saint-Germain a d’ailleurs été désigné meilleur joueur de cet Euro. Une première pour un gardien de but dans l’histoire de la compétition.

De quoi faire trembler Keylor Navas ?

L’Euro 2020 achevé, le Paris Saint-Germain va officialiser la signature de Gianluigi Donnarumma dans les prochains jours. Le gardien de but arrive en tant que joueur libre après l’expiration de son contrat avec l’AC Milan. Avec ses prestations au championnat d’Europe, le jeune gardien de but a démontré pourquoi le PSG a jeté son dévolu sur lui. À Paris, il sera notamment mis en concurrence avec Keylor Navas. Le Costaricien est le numéro 1 au poste de gardien de but. Bien que frustré au départ par la venue de l’Italien, l’ancien portier du Real Madrid se serait résolu à se battre pour conserver son statut à Paris comme l’avait fait savoir L’Équipe. Une concurrence dont devrait se réjouir Mauricio Pochettino. Elle ne serait que bénéfique aux Rouge et Bleu souvent décriés pour leur carence défensive.