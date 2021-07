OM Mercato : Milieu, Longoria sur une nouvelle piste en Italie

Publié par Timothée Jean le 13 juillet 2021 à 07:01

Pablo Longoria s’active pour renforcer au maximum l’effectif de l’ OM. Après avoir bouclé l’arrivée de six nouveaux renforts, le président marseillais s’active désormais pour attirer un milieu de terrain évoluant à la Fiorentina.

OM Mercato : Longoria aux trousses d’un milieu de la Fiorentina

L’Olympique de Marseille attend encore pas mal de recrues cet été afin de disposer d’un effectif compétitif pour la prochaine saison. À ce titre, Pablo Longoria est parvenu à mettre la main sur six nouveaux renforts. Gerson, Konrad de la Fuente Cengiz Ünder, Pau Lopez, Leonardo Balerdi et Mattéo Guendouzi ont rejoint l’OM. Les défenseurs Luan Peres et William Saliba pourraient également rejoindre le navire phocéen dans les prochaines heures. Mais la direction marseillaise ne compte pas s’arrêter là.

L'OM souhaite désormais attirer un nouveau milieu de terrain pour compenser un éventuel départ de Boubacar Kamara ou de Valentin Rongier. Pour ce faire, le président marseillais prospecte du côté de l’Italie, plus précisément du côté de la Fiorentina. Le responsable phocéen courtiserait en effet Erick Pulgar comme l’indique La Cuarta. Âgé de 27 ans, l’international chilien (23 sélections) est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec la Viola.

Jorge Sampaoli a soufflé le nom d’Erick Pulgar

D’après les informations du média chilien, c’est bien l’entraineur marseillais qui a soufflé le nom d’Erick Pulgar à Pablo Longoria. Il faut dire que Jorge Sampaoli connait bien le joueur de 27 ans. Lors de son passage à la tête de la sélection du Chili (2012-2016), le coach de l' OM a connu l'ancien joueur de Bologne et voudrait désormais l’attirer à Marseille. Logiquement, la Fiorentina ne souhaite pas vendre Erick Pulgar, mais le club italien traverse une période compliquée sur le plan financier et pourrait écouter une éventuelle offre de la part de l’Olympique de Marseille.

Pour l’heure, l’OM a simplement affiché un intérêt sur ce dossier sans formuler la moindre proposition concrète. Toutefois, Erick Pulgar n’est pas le seul joueur de la Fiorentina suivi de près par la formation marseillaise. Le club olympien souhaite également boucler le transfert définitif de Pol Lirola. Les négociations sont en cours entre les deux écuries.