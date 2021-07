PSG Mercato : Officiel, Leonardo a finalisé sa première vente !

Publié par JEAN-LUC D le 13 juillet 2021 à 03:01

Après un début de mercato explosif dans le sens des arrivées, Leonardo s’active désormais pour dégraisser l’effectif du PSG. Le Paris Saint-Germain vient ainsi de finaliser sa première vente de l’été.

Mitchel Bakker file au Bayer Leverkusen jusqu’en 2025

Alors que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo cherchaient à le vendre, Mitchel Bakker s’est trouvé un nouveau club. Le latéral gauche de 21 ans quitte donc le Paris Saint-Germain pour aller rebondir en Bundesliga, au Bayer Leverkusen notamment. Arrivé libre en provenance de l’Ajax Amsterdam à l’été 2019, l’international espoir parisien s’est engagé avec le Bayer Leverkusen pour les quatre prochaines saisons. Alors qu’il cherche à dégraisser l’effectif de Mauricio Pochettino pour poursuivre son mercato, Leonardo frappe ainsi un joli coup puisque le départ de Mitchel Bakker devrait permettre au PSG de récupérer entre 7 et 10 millions d’euros, bonus compris. Sous contrat à Paris jusqu’en juin 2023, Bakker s’est réjoui de pour sa signature au Borussia Dortmund.

Le PSG va continuer de dégraisser

Comme attendu lundi , Mitchel Bakker va bien quitter le Paris Saint-Germain pour le Bayer Leverkusen. Le récent 5e de Bundesliga a officialisé la signature du latéral gauche jusqu'en 2025. Un joli rebond pour le Néerlandais qui n'avait pas les faveurs de l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino. Indésirable, Bakker devrait quand même rapporter près de 10 millions d'euros (bonus compris) au PSG.

« L'offre de Leverkusen m'a convaincu. La direction sportive a fait beaucoup d'efforts pour me recruter, et les discussions ont été très productives. Le club est ambitieux, et moi aussi. Ça colle bien. Ça correspond », se réjouit Mitchel Bakker, estimant que son arrivée au Bayer Leverkusen est « une opportunité de franchir une nouvelle étape de développement dans un club attrayant. »