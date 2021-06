PSG Mercato: Un défenseur du Paris SG ouvre la porte à un départ

Publié par JEAN-LUC D le 02 juin 2021 à 01:13

Mitchel Bakker devrait prochainement quitter le PSG. Le club de la capitale n'est pas convaincu par ses états de service et l'intéressé non plus n'est pas demandeur d'un prolongement de la durée de son aventure au club Parisien.

Mercato PSG : Mitchel Bakker sur le départ ?

Arrivé gratuitement de l’Ajax Amsterdam en juillet 2019, Mitchel Bakker n’a pas vraiment convaincu au Paris Saint-Germain. Malgré 40 matches joués toutes compétitions cette saison, l’international espoir néerlandais fait partie des joueurs qui ne seront pas retenus par Leonardo cet été. Cela tombe bien puisque le latéral gauche de 20 ans ne compte pas lui non plus continuer au PSG sous un statut de remplaçant.

« Je pense que je peux revenir sur cette saison avec satisfaction. J’ai disputé de nombreuses minutes et de beaux matchs (…) Nous allons nous asseoir autour de la table, et nous verrons les perspectives pour la saison prochaine », a-t-il affirmé dans un premier temps avant d'ajouter : « Bien sûr, je veux pouvoir jouer une saison complète. Il y a des intérêts, mais je suis curieux de savoir quels sont les projets du PSG. Je ne sais pas encore si je vais rester, mais je ne peux pas me plaindre après cette saison ». Une reconnaissance donc de sa mise en avant par l'entraîneur Mauricio Pochettino, une réalité bien notée dans son interview accordée au journal De Telegraaf.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Paris SG, Mitchel Bakker ne ferme pas la porte à un départ cet été. Mais quel club pour l'accueillir ?

Transfert foot : quel avenir pour Mitchel Bakker ?

Utilisé à plusieurs reprises en raison de la blessure longue durée de Juan Bernat, Mitchel Bakker a la possibilité de quitter le Paris SG cet été. Selon les informations de Sky Sports, l’ancien pensionnaire de l’Ajax Amsterdam plaît toujours au Celtic Glasgow. Le club écossais apprécie beaucoup le profil du natif de Purmerend qu'il aimerait bien engager cet été.

Une offre sous forme de prêt avait déjà été formulée pour le jeune défenseur l’été dernier, mais le PSG veut un transfert sec et avait donc refusé. Selon Transfermarkt, Bakker peut rapporter jusqu’à 10 millions d’euros au Paris Saint-Germain, une somme non négligeable lorsqu'on sait qu'il n'avait rien couté aux dirigeants Parisiens à son arrivée.

Affaire à suivre…