PSG Mercato : 10M€, ça se précise sérieusement avec la Juventus

Publié par JEAN-LUC D le 24 juin 2021 à 00:41

Si le PSG veut attirer Cristiano Ronaldo cet été, la Juventus Turin a également déniché une bonne affaire au sein de l’effectif du club de la capitale. L’affaire devient même sérieuse.

Mercato PSG : La Juventus s’intéresse à Mitchel Bakker

En fin de semaine dernière, Mitchel Bakker a été annoncé dans le viseur de la Juventus Turin. Arrivé gratuitement durant l’été 2019 en provenance de l’équipe U21 de l’Ajax Amsterdam, le latéral gauche du Paris Saint-Germain est bel et bien ciblé par le club italien. En effet, d’après les informations de Mirko Di Natale, la Vieille Dame s’est renseignée pour l’international espoir néerlandais.

Pas vraiment un titulaire en puissance au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino, le défenseur de 21 ans fait partie des joueurs que Leonardo n’exclut pas de laisser partir en cas d’offre satisfaisante. Et les Bianconeri, qui sont en quête d’une doublure pour Alex Sandro, aimeraient notamment s’attacher les services de Bakker.

« Pour le moment, aucun intérêt de la Juventus pour Dumfries, il y en a plus pour Bakker. Le joueur veut plus jouer et Raiola veut lui trouver un club », explique le journaliste de TuttoJuve et Radiobianconera lors d’un entretien accordé à la chaîne Youtube Colpo Gobbo. Une bonne nouvelle pour le joueur qui a déjà manifesté son souhait d’aller voir ailleurs si sa situation ne doit pas évoluer au PSG la saison prochaine.

Mitchel Bakker n’écarte pas un départ du PSG

Avant l'Euro U21 avec les Pays-Bas, Mitchel Bakker a évoqué son avenir lors d’un entretien avec le quotidien hollandais De Telegraaf. Auteur tout de même de 40 matches cette saison, le natif de Purmerend n’exclut pas forcément un départ cet été. Surtout que le Paris Saint-Germain cherche à recruter un nouvel arrière gauche et que Juan Bernat va revenir de sa blessure à la reprise de l’entraînement.

« Je pense que je peux revenir sur cette saison avec satisfaction, j'ai fait de nombreuses minutes et joué de beaux duels. Nous allons nous asseoir autour de la table et nous verrons quelle sera la perspective la saison prochaine. Bien sûr, je veux pouvoir jouer une saison complète. Il y a de l’intérêt, mais je suis curieux de savoir quels sont les projets du PSG. Je ne sais pas encore si je resterai, mais je ne peux pas me plaindre après cette saison », avait déclaré Bakker.

Reste maintenant à savoir si la Juve va effectivement passer à l’offensive dans ce dossier. La valeur du latéral néerlandais est estimée à 10 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.