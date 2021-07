OM Mercato : Longoria donne des nouvelles pour Thiago Almada

Publié par Timothée Jean le 14 juillet 2021 à 07:02

En marge de la présentation de Konrad de la Fuente et Leonardo Balerdi mardi, le président de l’ OM a évoqué la rumeur d’une arrivée de Thiago Almada à Marseille.

OM Mercato : Longoria explique tout pour Thiago Almada

On ne l'arrête plus ! Depuis le début du mercato estival, le président de l’Olympique de Marseille enchaine les signatures et les sorties médiatiques. Mardi, en conférence de presse, Pablo Longoria a évoqué tous les dossiers chauds du mercato OM, du départ de Lucas Perrin à l'avenir incertain de Duje Caleta-Car, en passant par la piste Thiago Almada.

Le dirigeant marseillais a expliqué que des renforts devraient arriver dans les prochains jours. Mais l’Olympique de Marseille ne devrait pas bouger le pion pour la pépite argentine. « Thiago Almada est l'un des meilleurs joueurs en Amérique du Sud en ce moment. On joue toujours dans le marché, mais pour le moment, on considère qu'on n'a pas besoin dans cette position centrale avec les joueurs déjà présents numériquement », a déclaré le président de l' OM sur le site du club.

Il faut dire que les transferts de Cengiz Ünder et Konrad de la Fuente, venus renforcer l’attaque de l’Olympique de Marseille, ont sérieusement refroidi cette piste offensive. Le président Marseillais estime d’ailleurs « être suffisamment fourni pour le moment » dans ce secteur de jeu.

L’ OM discute avec la Fiorentina pour Lirola

Poursuivant, Pablo Longoria a évoqué le dossier Pol Lirola. Prêté la saison dernière par la Fiorentina, le latéral droit espagnol a apporté une totale satisfaction aux dirigeants phocéens qui souhaitent le faire revenir. « Pour Pol Lirola, on a parlé et on a discuté. Il a laissé ici une très bonne image avec un très haut niveau pour son adaptation dans le Championnat de France. Il a très bien terminé la saison avec l'OM. Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol Lirola dans notre effectif. Ici à Marseille, il a eu une adaptation parfaite, il aime le club et la ville. Mais après, c'est toujours une question de mercato qu'on doit respecter, car il reste sous contrat avec un 3e club », a confié Pablo Longoria.

La direction de l’ OM a entamé des discussions avec la Fiorentina pour faire baisser le prix de Pol Lirola. Mais la Viola campe toujours sur sa position, réclamant 12 M€ avant de le laisser filer son joueur.