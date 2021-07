PSG Mercato : Leonardo négocie un deal à 12M€ avec un club turc

Publié par JEAN-LUC D le 13 juillet 2021 à 19:45

Après quatre renforts de poids, le PSG doit désormais dégraisser. Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain négocie avec un club turc pour boucler une affaire estimée à 12 millions d’euros.

Mercato PSG : Leonardo a lancé son opération dégraissage

Après Mitchel Bakker qui s’est engagé avec le Bayer Leverkusen pour les cinq prochaines saisons et une clause préférentielle de rachat pour le Paris Saint-Germain, un autre défenseur de Mauricio Pochettino pourrait lui aussi faire ses valises. En effet, après avoir déjà bien recruté avec Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, les dirigeants du Paris Saint-Germain doivent à présent vendre afin de rééquilibrer les comptes.

D’après les informations du journal L’Équipe,Thilo Kehrer, qui n’entre plus dans les plans de Pochettino est concerné par le coup de balai qui s’annonce chez les Rouges et Bleus. De retour de prêt à Fulham, Alphonse Areola ne sera pas aussi retenu en cas d’offre. Barré par Keylor Navas et Donnarumma, le portier espagnol Sergio Rico va devoir se trouver un nouveau club cet été. Les noms de Leandro Paredes, Danilo Pereira, Ander Herrera et Idrissa Gueye sont aussi sur la liste.

Selon le quotidien sportif, avant d’envisager un transfert de Paul Pogba, le vice-champion doit vendre et surtout dégraisser son effectif. Julian Draxler, Mauro Icardi et Layvin Kurzawa ne seront pas retenus en cas d’offres jugées satisfaisantes. D’ailleurs, en ce qui concerne le latéral gauche français, Leonardo serait sur le point de lui trouver un point de chute.

Layvin Kurzawa tout proche de Galatasaray

Layvin Kurzawa pourrait bien être le second joueur de l’effectif de Mauricio Pochettino à quitter les rangs du Paris Saint-Germain après Mitchel Bakker. En effet, selon les renseignements recueillis par RMC Sport, Leonardo négocie actuellement avec son homologue de Galatasaray pour l’international français. Ce mardi, le média métropolitain assure que les discussions avancent bien et les deux clubs se rapprochent d’un accord pour le latéral gauche de 28 ans.

Toutefois, la même source précise que le PSG devra convaincre Kurzawa d’accepter d’aller en Turquie. Arrivé en 2015 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 25 millions d’euros, le natif de Fréjus n’est jamais parvenu à s’imposer chez les Rouges et Bleus. Sous contrat jusqu’en 2024, il pourrait donc changer d’air d’ici la fin du mercato. Estimé aujourd’hui à 12 millions d’euros, Kurzawa pourrait ainsi permettre au PSG d’encaisser un joli chèque dans les jours à venir.