PSG Mercato : Messi, le Qatar arrête une décision spectaculaire

Publié par JEAN-LUC D le 14 juillet 2021 à 11:36

Après la Copa America sanctionnée par le sacre de l’Argentine, Lionel Messi, cible du PSG, va à présent se pencher sur sa situation alors que son contrat avec le Barça a expiré depuis le 30 juin dernier.

Le PSG abandonne la piste Lionel Messi

Les images de complicité entre Lionel Messi et certains joueurs du Paris Saint-Germain comme Angel Di Maria, Leandro Paredes et Neymar ont marqué la finale de la Copa America. Cette complicité n'aura pas suffi à convaincre le capitaine du FC Barcelone du bien-fondé d’une signature en faveur du club de la capitale française. En effet, d’après les informations du quotidien Le Parisien, « le PSG ne travaille pas au recrutement de la star aux six Ballons d’or. Plus précisément, elle (l'équipe parisienne, ndlr) n’y travaille plus. »

Selon le média francilien, même si le mercato ferme ses portes le 31 août et que beaucoup de choses peuvent encore se passer sur le marché, le dossier Lionel Messi est bien clos pour Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo et « il n’y a pas de raison à ce jour d’imaginer qu’il va se rouvrir. » Les dirigeants parisiens ayant compris que la Pulga est très loin de vouloir quitter la Catalogne.

Le Barça attend Lionel Messi pour prolonger

Joan Laporta, le président du Barça s’est montré assez rassurant dans ses dernières sorties sur l’éventuelle prolongation de Lionel Messi. Devant les médias, il déclarait notamment : « le processus de renouvellement du contrat de Messi avance bien. Nous sommes tous très heureux. » D’après le Mundo Deportivo, l’international argentin va parapher un nouveau bail de deux saisons, soit jusqu’en 2023. Tout est déjà bouclé entre les deux parties, mais le compatriote de Mauricio Pochettino attend juste que son club soit dans les clous financiers fixés par la Liga avant d'officialiser la prolongation du contrat.

Samuel Umtiti, Miralem Panic et Antoine Griezmann pourraient bientôt faire être sacrifiés pour permettre aux Blaugranas de financer le renouvellement du contrat de Léo Messi.