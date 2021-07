Man City Mercato : Manchester passe à l'attaque pour Lewandowski

Publié par Thomas le 15 juillet 2021 à 15:03

Selon le tabloid anglais le Daily Mail, Manchester City serait passé à l’offensive pour recruter l’attaquant polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski. Alors que les Citizens avaient d’abord mis la priorité sur l’attaquant des Spurs Harry Kane, l’équipe de Pep Guardiola s’est rétracté après le refus de Tottenham de laisser partir son joueur pour 117 millions d’euros. Si le nom d’Antoine Griezmann était évoqué pour une possible arrivée à Manchester City, voilà que le polonais de 32 ans semble désormais la priorité du club, qui devrait formuler une première offre prochainement.

Les dirigeants de City se positionnent pour Lewandowski

Le mercato de Manchester City est plus que mouvementé cet été. Si le départ de Sergio Agüero au FC Barcelone a libéré une place en attaque, les rumeurs vont depuis de bon train. Avec dans un premier temps, l’attaquant anglais Harry Kane, qui était pressenti pour signer à City, mais voyant le club de Tottenham réfractaire à l’idée de lâcher sa star pour 117 millions d’euros, Pep Guardiola et ses dirigeants s’étaient alors tournés vers l'international français, Antoine Griezmann, que le coach catalan avait contacté par téléphone en personne.

Aujourd’hui, le Daily Mail informe que la piste la plus chaude se trouve en Allemagne, au Bayern Munich, où Robert Lewandowski serait la priorité du club de Manchester City. Pep Guardiola connaît très bien le joueur, l’ancien coach du Barça a eu sous ses ordres l’attaquant bavarois de 2014 à 2016.

Le Bayern ne compte pas laisser filer son joueur

Julian Nagelsmann, nouveau technicien du Bayern Munich, est très clair à ce sujet, et rappelle que Robert Lewandowski est sous contrat avec le club bavarois. "Les rumeurs sur Robert ont toujours existé. Il sait ce qu’il a à Munich, dans l’équipe. C’est la première chose. La deuxième, c’est qu’il est sous contrat. Je lui ai écrit et parlé. On a été en contact." L’ancien coach du RB Leipzig est confiant quant à la volonté de Lewandowski de rester au Bayern la saison prochaine. Néanmoins, l'offre que formulera Manchester City pourrait faire hésiter le joueur aux 41 buts en championnat cette saison.