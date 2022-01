ASSE Mercato : Diego Costa, communiqué officiel de Saint-Étienne !

Publié par JEAN-LUC D le 30 janvier 2022 à 12:11

Sans club depuis le 7 janvier dernier, Diego Costa aurait été refoulé à l’ASSE cet hiver. Le club stéphanois s’est prononcé sur ce dossier.

L’ASSE repousse Diego Costa, pourtant intéressé...

À la recherche de renforts offensifs pour la deuxième partie de saison et l’objectif du maintien, l'AS Saint-Étienne s’apprête à officialiser l’arrivée d’Enzo Crivelli et poursuit ses discussions avec Loïc Rémy. Mais selon les informations du quotidien L’Équipe, le club ligérien aurait pu s’attacher les services de l’inusable Diego Costa.

À 33 ans et laissé libre par l'Atlético Mineiro à l’issue de son contrat, l’attaquant espagnol ne compte pas raccrocher les crampons et serait prêt à rejoindre le Forez. Mais la direction de l’ASSE, après avoir analysé le dossier, aurait tout simplement décidé de ne pas faire venir l’ancien buteur de l’Atlético Madrid et de Chelsea.

Pourtant l’ancien coéquipier d’Antoine Griezmann était prêt à accepter un salaire de 80.000 euros pour intégrer l’effectif de Pascal Dupraz afin de découvrir le championnat français. Alors que cette rumeur continue de prendre de l’ampleur, le club stéphanois a décidé de sortir du silence.

ASSE Mercato : Sainté n’a pas formulé d’offre pour Diego Costa

L’Insider Manu Lonjon a confirmé que Diego Costa était d’accord pour aider l’AS Saint-Étienne pour son maintien en Ligue 1. Le site spécialisé EVECT précise que c’est l’un des agents de l’international espagnol qui a effectivement proposé ses services aux dirigeants de Sainté. Mais contrairement à ce représentant, le joueur n'aurait pas manifesté de l’enthousiasme à l’idée de débarquer à Saint-Étienne.

Toujours selon la même source, le natif de Lagarto aurait récemment refusé une proposition d'un club espagnol lui assurant un salaire de 300.000 euros mensuels. Dans un communiqué adressé aux médias, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo assurent que « l’AS Saint-Étienne n'a formulé aucune offre à Diego Costa. Bien que son profil ait été proposé par un intermédiaire, le joueur n'est pas intéressé par le projet et ses prétentions salariales sont inaccessibles. »

En définitive, le dossier Diego Costa était bien plus complexe que ce qui a été présenté.