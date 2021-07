PSG Mercato : Pochettino tient le successeur de Presnel Kimpembe

Publié par ALEXIS le 16 juillet 2021 à 20:20

Le nouvel entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino ne fait pas que recruter des grands noms pour renforcer son équipe, il songe également aux joueurs prometteurs du centre de formation. L’un d’entre eux devrait d'ailleurs passer pro. Grand talent, il est annoncé comme le successeur de Presnel Kimpembe annoncé vers le Real Madrid.

PSG : Kimpembe annoncé à la place de Ramos au Real Madrid

Le PSG a réussi un gros coup en recrutant Sergio Ramos librement cet été. Mais l’arrivée du défenseur et capitaine du Real Madrid dans la capitale va forcément bouleverser la hiérarchie dans la défense charnière centrale. D’après les indiscrétions du quotidien Le Parisien, Presnel Kimpembe ne serait pas enchanté par la signature de Sergio Ramos et verrait sa place de titulaire menacée. Il serait prêt à faire le chemin inverse pour remplacer l’Espagnol au sein de la Maison Blanche, à en croire la rumeur du mercato estival. En Espagne, c’est plutôt Don Balon qui évoque l’intérêt de Carlo Ancelotti pour Presnel Kimpembe. Le nouvel entraîneur des Merengues souhaiterait l’associer à son compatriote Raphaël Varane ou à la recrue David Alaba dans l’axe.

Pochettino prêt à lancer El Chadaille Bitshiabu

En attendant la confirmation de départ du défenseur tricolore de 25 ans, le Paris Saint-Germain se prépare à faire monter en pro un jeune joueur talentueux et prometteur issu de son académie, comme Kimpembe. Selon les informations d’ESPN, Mauricio Pochettino pense à offrir sa chance à El Chadaille Bitshiabu (1m96) dans l’équipe première lors de la saison 2021-2022. L’arrière central n’a que 16 ans, mais il a évolué avec la réserve (U19) du PSG la saison dernière. Sous contrat aspirant jusqu’en juin 2023, le coach des Rouge et Bleu devrait lui offrir son premier contrat professionnel pour couronner sa progression et lui permettre de s’aguerrir au contact des stars de l’équipe A.

D’après le média américain, El Chadaille Bitshiabu (16 ans et 2 mois) pourrait jouer son premier match en Ligue 1 avec le PSG lors de cet exercice et devenir ainsi le plus jeune joueur de l’histoire du club à disputer un match avec l’équipe professionnelle du Paris SG. Rappelons que le record de précocité à Paris est actuellement détenu par Kingsley Coman (16 ans et 8 mois).