RC Lens Mercato : Réponse sèche d’Augsbourg au RCL pour Danso

Publié par ALEXIS le 17 juillet 2021 à 16:45

Le RC Lens poursuit son recrutement malin comme l’a recommandé le président Joseph Oughourlian. En attendant une 6e recrue, le club nordiste a essuyé un gros revers du FC Augsbourg, pour le remplaçant de Loïc Badé.

Augsbourg repousse l'offre du RC Lens pour Kevin Danso

Le RC Lens a transféré Loïc Badé au Stade Rennais contre 20 M€. Pour le remplacer, les recruteurs du club nordiste ont dans le viseur, Kevin Danso, défenseur central du FC Augsbourg. Mieux, le Racing Club est passé à l’offensive, en faisant une proposition au club de Bundesliga pour recruter l’arrière autrichien. Toutefois, l’offre, dont le montant n’a pas été dévoilé, a été repoussée par la direction du club allemand. Dans sa réponse au RCL dans le magazine Kicker, le manager sportif d’Augsbourg a confirmé la proposition lensoise, mais il avoue qu’elle n’est « pas du tout en phase avec le marché ».

Selon Stefan Reuter, « le RC Lens devrait savoir comment évaluer la valeur d’un défenseur central sur le marché actuellement ». Pour finir, le dirigeant de la formation bavaroise s’est dit désolé pour les Sang et Or. « Dommage », a-t-il lâché ! À noter que le défenseur de 22 ans est lié aux Rouge et Blanc jusqu’en juin 2024 et vaut 5 M€ sur le marché des transferts, selon Transfermarkt.

Kevin Danso relancé de D2 allemande

Arrivé au centre de formation du FC Augsbourg en 2013 en provenance d’Angleterre, Kevin Danso a été lancé dans l’élite australienne lors de la saison 2016-2017. Toutefois, il n’a pas réussi à s’imposer dans son club formateur. Pour preuve, il a été prêté à Southampton en Premier League (2019-2020), puis à Fortuna Düsseldorf en 2e division allemande lors de l’exercice dernier. Revenu en Bavière, l’International autrichien (6 sélections) a désormais toute l’attention de l’entraîneur Markus Weinzier, grâce à sa saison pleine et réussie avec le club de D2. En 2020-2021, Kevin Danso a disputé 33 matchs de championnat, a été titulaire 31 fois, a marqué 2 buts et délivré 3 passes décisives.