Stade Rennais Mercato : Une vente à 5 M€ bientôt bouclée ?

19 juillet 2021

Outre le très convoité Eduardo Camavinga, le Stade Rennais pourrait perdre un autre jeune issu de son centre cet été. Un latéral de Rennes suscite en effet la convoitise de plusieurs clubs à l’étranger.

Ça se bouscule pour un jeune du Stade Rennais

Le Stade Rennais a déjà enregistré les départs de trois cadres de son effectif professionnel cet été. En fin de contrat, le capitaine Damien Da Silva, Clément Grenier et Steven Nzonzi ont tous quitté le club breton. Après ces trentenaires, le SRFC pourrait également perdre d’autres éléments plus jeunes. À un an de l’expiration de son contrat, Eduardo Camavinga est annoncé sur le départ. Son avenir s’écrirait entre le Paris Saint-Germain et Manchester United. Comme lui, un latéral formé au club est annoncé sur le départ. Brandon Soppy pourrait aussi quitter son cocon rennais un an avant l’expiration de son bail. Il ne manque pas d’ailleurs de courtisans, notamment à l’étranger.

Le prix de Soppy déjà fixé par Rennes

Selon les informations de L’Équipe, les prétendants de Brandon Soppy sont éparpillés en Europe. En Angleterre, un intérêt du promu Watford est évoqué pour le latéral droit. L’arrière droit âgé de 19 ans serait aussi pisté par les Italiens de l’Udinese. Les Écossais du Celtic Glasgow seraient également à l’affût pour recruter le jeune défenseur. Lequel est sur les tablettes d’un club de Ligue 1 et un autre belge dont les identités n’ont pas filtré. D’après le journal national, le Stade Rennais réclame au moins 5 millions d’euros pour libérer Soppy de sa dernière année de contrat. Au total, le natif d’Aubervilliers n’a disputé que 11 rencontres (722 minutes) avec l’équipe première de Rennes. Il devrait donc quitter son club formateur pour engranger du temps de jeu ailleurs cet été. Reste plus qu’à attendre pour savoir quelle sera sa prochaine destination.