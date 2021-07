OM Mercato : Après Saliba, Longoria proche d’un super coup à 15M€

Publié par JEAN-LUC D le 19 juillet 2021 à 07:35

Après l’arrivée de William Saliba, Pablo Longoria compte encore poursuivre le renforcement de l’équipe de l’ OM en vue de la saison prochaine. Le président du club olympien est ainsi sur un gros coup offensif.

Mercato OM : Longoria cherche une alternative à Milik

En quête d'une alternative à Arkadiusz Milik, l'Olympique de Marseille s’est positionné sur pour recruter Giovanni Simeone sur demande expresse de l' entraîneur Jorge Sampaoli. Bien renseigné sur le marché italien, Pablo Longoria a lancé des discussions avec la direction de Cagliari pour le fils de Diego Simeone. D’après les révélations de La Gazzetta dello Sport, l’entraîneur de l’ OM fait le forcing auprès de ses dirigeants afin d’attirer l’attaquant argentin de 26 ans. Recruté l’été passé en provenance de la Fiorentina contre une enveloppe de 13 millions d’euros, Giovanni Simeone dispose d’un contrat courant jusqu’en 2024, mais pourrait bien quitter Cagliari pour s’engager avec l’ OM cet été.

Cagliari d’accord pour un transfert de Giovanni Simeone

En effet, le journal transalpin explique que le club italien ne s’oppose pas forcément à un départ de son avant-centre à condition que l’OM accepte de mettre 15 millions d’euros sur la table des négociations. À Marseille, le coach Sampaoli ne compte pas vraiment sur l' attaquant Dario Benedetto malgré sa belle prestation face au Servette de Genève (3-1) en match de préparation. Avec la blessure d’Arkadiusz Milik, le club marseillais doit absolument mettre la main sur un buteur d’ici fin du mercato et Sampaoli a fait de Giovanni Simeone sa priorité pour le poste.

Les deux clubs discutant, un accord pourrait rapidement être trouvé si Pablo Longoria réussit à boucler la vente de Bouba Kamara. Après avoir enregistré les signatures d’ailiers, de défenseurs centraux, de milieux de terrain et même d’un gardien de but, l’ OM chercherait désormais un nouveau buteur et des latéraux.