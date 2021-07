OL Mercato : Dembélé fait une annonce extraordinaire sur son futur

Publié par JEAN-LUC D le 19 juillet 2021 à 07:05

De retour de prêt à l’Atlético Madrid, Moussa Dembélé est annoncé sur le retour chez les Colchoneros où Diego Simeone aimerait bien l’avoir une saison supplémentaire. Interrogé par la presse, l’attaquant de l’OL a fait le point sur son avenir.

Moussa Dembélé n’a jamais demandé à partir

Dernièrement, plusieurs sources ont annoncé que Moussa Dembélé est déterminé à quitter l’Olympique Lyonnais pour retourner à l’Atlético Madrid. Certain de sa décision, l’international espoir français serait même prêt à lancer un bras de fer avec la direction lyonnaise afin de forcer son départ cet été. En marge du match amical remporté par l'OL contre Wolfsburg (4-1), l'attaquant de 25 ans a démenti les rumeurs le concernant.

« Je suis content d'être là, je n'ai jamais dit que je voulais partir. Je m'entends bien avec le coach et avec mes coéquipiers, ça n'a pas changé depuis mon premier jour à l'OL. J'espère que ça continuera comme ça. Les rumeurs de départ ? C'était faux. Je l'ai dit, c'est bon et on passe à autre chose », a déclaré l’ancien joueur du Paris Saint-Germain en conférence de presse. Moussa Dembélé retrouve le sourire à Lyon et pourrait même rester et poursuivre l’aventure avec les Gones d’autant qu’il apprécie la philosophie du nouvel entraîneur Peter Bosz.

Moussa Dembélé séduit par Peter Bosz

Arrivé en 2018 contre un chèque de 22 millions d’euros, l’ancien avant-centre du Celtic Glasgow n’était pas vraiment un premier choix dans les plans de Rudi Garcia, d'où son prêt à l'Atlético en janvier passé. Mais l’arrivée à Lyon du coach néerlandais Peter Bosz, dont il apprécie les consignes, pourrait finalement faire changer la donne en ce qui concerne l’avenir de Moussa Dembélé.

« Même si on fait des erreurs, ce n'est pas grave, il nous demande de recommencer à produire du jeu, c'est sa philosophie. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on apprend. Ça peut donner envie de rester », a expliqué le natif de Pontoise. Pour rappel, le coéquipier de Houssem Aouar est sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2024.