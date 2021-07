Arsenal Mercato : Officiel, la pépite Lokonga signe pour 22M !

Publié par Thomas le 19 juillet 2021 à 17:50

Longtemps dans les petits papiers des Gunners, le transfert d’Albert Sambi Lokonga est désormais officiel. Le milieu de terrain belge de 21 ans vient de s’engager à Arsenal pour une somme de 22 millions d’euros (17,5 millions + 4,5 millions en bonus). L’ex-joueur d’Anderlecht paraphera un contrat de cinq ans le liant au club jusqu’en 2026 et portera le numéro 23. Auteur d’une saison remarquable à Anderlecht, Lokonga est la révélation de Jupiler Pro League, il était courtisé par de grandes écuries européennes.

Arsenal : Avant l’annonce de Ben White, Albert Lokonga officialisé

Mikel Arteta et ses dirigeants mènent un mercato de haute volée, après l’annonce de Ben White en défense, qui s’apprête à passer sa visite médicale la semaine prochaine, Arsenal est inarrêtable. Les Gunners viennent d’officialiser la venue du jeune milieu talentueux, Albert Lokonga, qui portera le numéro 23, pensionnaire jusqu’alors de Jupiler Pro League en Belgique. Comme l’annonce le journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste de l’actualité des transferts, le Belge de 21 ans s’engage pour cinq saisons à l’Emirates Stadium pour un montant de 17,5 millions d’euros + 4,5 millions en bonus. En l’espace d’une journée, Arsenal a dépensé 80 millions d’euros, entre le transfert de White pour 58 millions et celui de Lokonga pour 22 millions d’euros. De quoi lancer son mercato de la meilleure des manières.

Un milieu de terrain voué à un grand avenir en Europe

Le milieu de terrain faisait partie de la pré-liste de Roberto Martinez pour l'Euro 2020, mais n’avais pas été retenu dans la liste finale. À tout juste 21 ans, Lokonga sort de deux saisons très prometteuses avec son club d’Anderlecht et attire les regards des plus grands clubs européens depuis quelques mois. Le joueur possède un profil de milieu polyvalent capable de passes précises sur de très longues distances. Longtemps associé au club d’Arsenal, Lokonga ne s’était pas présenté aux derniers entraînements de son club.