PSG Mercato : Une surprise en vue avec Ronaldo, l’Italie en feu !

Publié par JEAN-LUC D le 19 juillet 2021 à 22:25

Cristiano Ronaldo a mis le feu à l’Italie avec un message énigmatique, alors que son avenir avec la Juventus de Turin alimente toutes les conversations. Courtisan de longue date de la star portugaise de 36 ans, le PSG est d’ores et déjà en alerte maximale.

Le message énigmatique de Cristiano Ronaldo

Alors que son avenir demeure un mystère à un an de la fin de son contrat avec la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo a publié un message énigmatique sur ses réseaux sociaux. « Decision day », a écrit l’attaquant turinois à côté de sa nouvelle Rolls-Royce Ghost. Il n’en fallait pas plus pour que la presse italienne s'enflamme à propos de la suite de sa carrière. « Compte à rebours CR7 », a ainsi titré Tuttosport pour qui l'avenir de l’ancien buteur du Real Madrid est toujours incertain à la Juve, d’autant que le Paris Saint-Germain est toujours en embuscade dans ce dossier.

Vers une opération colossale entre le PSG et la Juve ?

Si Kylian Mbappé venait à partir cet été, le Paris Saint-Germain devrait frapper un gros coup avec une pointure mondiale. Et selon plusieurs sources concordantes, la star qui pourrait débarquer au PSG en cas de départ de Mbappé se nomme Cristiano Ronaldo. En effet, selon les informations relayées ce lundi par le Corriere dello Sport, les dirigeants du PSG et leurs homologues de la Juventus de Turin travaillent en coulisses sur un éventuel échange incluant Cristiano Ronaldo et Mauro Icardi.

Le journal transalpin explique notamment que « le PSG l’a mis sur le marché. Icardi doit se trouver une nouvelle équipe. Rien de facile, dans le mercato le plus compliqué et pauvre depuis toujours. La Juventus ne dira peut-être jamais non à Icardi, mais il faut que les conditions deviennent réalisables. Il a été acheté pour 50 millions d’euros il y a un an, il a un contrat long (2024) et important (9 millions d’euros nets). Mais imaginer un prêt ou un échange est possible. »

Toujours selon la même source, cette opération est possible si le quadruple Ballon d’Or venait à quitter les rangs de la Juve. « Alors la bonne affaire pourrait être avec un échange entre les deux joueurs, puisque le Portugais est considéré comme le premier choix du PSG dans le cas où le Real Madrid réussirait à recruter Kylian Mbappé. »