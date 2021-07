PSG Mercato : Real, révélation folle sur le dossier Mbappé

Publié par Thomas le 21 juillet 2021 à 14:50

C’est une information qui vient tout droit de l’émission El Chiringuito, reconnu pour son temps d’avance en matière de transfert. Selon le journaliste Dario Montero, Kylian Mbappé serait plus que déterminé à rejoindre le Real Madrid dès la saison 2021-2022, et c’est le clan Benzema qui l’a rapporté au média espagnol. Les deux internationaux ont passé les vacances ensemble à Mykonos, dans le même hôtel. Le joueur du PSG en aurait alors profité pour se confier sur ses désirs de rejoindre les Merengues au plus vite.

PSG Mercato : révélations chocs du clan Benzema sur l’avenir de Mbappé

Les images avaient agité les réseaux sociaux, notamment du côté des fans parisiens et madrilènes, Karim Benzema posant en vacances en Grèce aux côtés de Kylian Mbappé, avait de quoi susciter les fantasmes et spéculations les plus folles quant à l’avenir du prodige de Bondy. Et pour cause, Mbappé en aurait profité pour se confier à l’attaquant du Real, qui ferait figure de mentor, et lui aurait fait part de sa détermination de quitter le navire parisien dès cet été. Comme le rapporte le journaliste Dario Montero, le cercle très proche de Karim Benzema (agent, famille) voit l’attaquant du PSG extrêmement convaincu qu’il quittera la France lors de ce mercato, et qu’il jouera au Real la saison prochaine.

« Le mercato risque d’être long »

Si l’information fait l’effet d’une bombe chez les supporters du Real, elle détonne considérablement des dernières tendances du côté de Santiago Bernabeu. Le média Marca faisait part il y a deux jours de la volonté du président Florentino Pérez de ne pas procéder à de nouvelles signatures d’ici la fin de l’été. Alors que du côté du PSG, cette annonce avait permis de soulager les craintes liées à un possible départ de la star de 22 ans, voilà que El Chiringuito relance les espoirs des supporters Merengues, avec cette révélation importante. En fin de contrat la saison prochaine, un éventuel transfert de Mbappé pourrait bien être le "blockbuster" de l'été.