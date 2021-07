OM Mercato : Coup de froid pour la succession de Benedetto

Publié par Ange A. le 22 juillet 2021 à 04:10

Ces dernières heures, un intérêt de l’Olympique de Marseille a été révélé pour Willian José. L’attaquant brésilien est pisté en cas de départ de Dario Benedetto. Mais pour la presse catalane, l’avant-centre auriverde va rejoindre la Turquie.

La succession de Benedetto ouverte à Marseille

Suite à la signature d’Arkadiusz Milik, Dario Benedetto n’est plus le numéro 1 dans la hiérarchie des avant-centres à l’Olympique de Marseille. Désormais remplaçant, l’attaquant argentin est même annoncé sur le départ cet été. Malgré sa dernière sortie, où il exprimait le vœu de poursuivre sa carrière à l’OM, l’ancien de Boca Juniors devrait quitter la Canebière. Le joueur de 31 ans est annoncé sur les tablettes de quelques clubs en Amérique latine, dont Boca et les Brésiliens de São Paulo. Les Espagnols d’Elche suivraient également l’attaquant dont le contrat expire en 2023. De son côté, la direction marseillaise s’active déjà pour lui trouver un remplaçant. Ces dernières heures, le nom de Willian José a circulé du côté du club phocéen.

L’OM déjà largué pour Willian José ?

Mundo Deportivo a en effet révélé un intérêt de Marseille pour Willian José. L’avant-centre brésilien de la Real Sociedad revient d’un prêt décevant de six mois à Wolverhampton. Durant sa pige en Premier League, il n’a inscrit qu’un but et délivré une seule passe décisive. Selon les dernières informations de la source catalane, l’attaquant de 29 ans ne devrait pas rejoindre la Canebière cet été. Le journal annonce un départ de Willian José vers la Turquie. Champion de Turquie, le Besiktas serait proche de recruter le joueur. Un accord entre la Real Sociedad et le club stambouliote serait proche à en croire cette source. Une mauvaise nouvelle pour l’OM qui n’a pas encore avancé ses pions dans ce dossier. Outre la piste Willian José, Pablo Longoria en explore d’autres pour la succession de Dario Benedetto. Le président marseillais courtise également les Argentins Cristian Pavon et Giovanni Simeone.