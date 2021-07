Stade Rennais Mercato : Officiel, un joueur file en Eredivisie

Publié par ALEXIS le 23 juillet 2021 à 00:01

Le Stade Rennais s’est séparé momentanément d’un jeune joueur offensif de son effectif. Il a été prêté à Vitesse Arnhem aux Pays-Bas, mais sans option d’achat.

Stade Rennais : Yann Gboho prêté à Vitesse Arnhem

Pour faire la place à de nouveaux joueurs pendant ce mercato d’été, le Stade Rennais s’est débarrassé d’un jeune joueur qui n’avait pas assez de temps de jeu. Yann Gboho, c’est de lui qu’il s’agit, a été prêté à Vitesse Arnhem en Eredivisie (dans l’élite néerlandaise). « Le milieu de terrain offensif âgé de 20 ans est prêté au club de première division néerlandaise, le SBV Vitesse, pour une saison sans option d’achat. Bonne saison Yann », a fait savoir le SRFC, dans un communiqué officiel sur son site internet.

Le Franco-Ivoirien a disputé 32 matchs et a marqué 2 buts, toutes compétitions confondues avec le club breton en deux saisons. Lors de l’exercice dernier, il avait pris part à 10 matchs en Ligue 1 et avait été titulaire seulement 2 fois. Né à Man (en Côte d'Ivoire),Yann Gboho a joué avec les sélections U16, U17 et U18 de France. Il compte 27 sélections pour 5 buts inscrits. Son contrat avec le Stade Rennais est valide jusqu’en juin 2023. Selon l’estimation de Transfermarkt, il est coté à 4,5 M€.

Les mouvements au SRFC

Pour rappel, Damien da Silva, Clément Grenier (fin de contrat), Dalbert Henrique et Steven Nzonzi (fin de prêt) ont quitté le Stade Rennais cet été. Le premier s’est engagé avec l’OL et le dernier a rejoint l'AS Rome (en Serie A), club auquel il est lié jusqu’en juin 2022. Dans le sens des arrivées, le club entraîné par Bruno Genesio a recruté Loïc Badé (défenseur central de 21 ans) du RC Lens, Kamaldeen Sulemana (ailier gauche ghanéen de 19 ans) au FC Nordsjælland et l’arrière latéral gauche norvégien, Birger Meling (26 ans), en provenance du Nîmes Olympique relégué en Ligue 2.