ASSE Mercato : Un ancien lyonnais chez les Verts pour 0€ ?

Publié par Ange A. le 23 juillet 2021 à 07:31

L’AS Saint-Étienne se cherche un nouveau défenseur central cet été. En quête de solution low-cost, l’ ASSE pourrait rapatrier un ancien défenseur de l’Olympique lyonnais libre de tout contrat cet été.

Un ancien de Lyon dans le viseur de l’ ASSE

Claude Puel s’est fixé deux priorités cet été pour le mercato. Le coach de l’AS Saint-Étienne souhaite recruter un nouveau défenseur central et un nouvel attaquant. Mais au vu de la modicité des moyens financiers de l’ ASSE, le coach stéphanois cible des joueurs au profil particulier. Le technicien ligérien s’intéresse aux joueurs à moindre coût et ceux en fin de contrat. S’agissant de la piste défensive, un nouveau nom vient d’émerger. Sur Twitter, GaëlB42 révèle que les Verts s’intéressent à Nicolas Nkoulou. Le défenseur central passé par le rival lyonnais est libre depuis l’expiration de son contrat au Torino cet été. Au vu de sa situation contractuelle, il présente une opportunité à zéro euro pour le club ligérien.

Une offensive déjà lancée pour Nicolas Nkoulou

Selon l’insider, l’AS Saint-Étienne serait déjà passée à l’action pour rapatrier Nicolas Nkoulou en France. La source indique que les responsables de l’ ASSE ont déjà contacté les représentants du défenseur de 31 ans. En cas de signature à Sainté, l’international camerounais (72 sélections/1 but) signerait son retour en Ligue 1, un championnat qu’il connaît bien. En mai, il confiait déjà à beIN Sports son envie de revenir dans l’Hexagone, mais du côté de l’Olympique de Marseille, un de ses anciens clubs en France. Toutefois, il n’avait pas fait d’un retour à l’OM sa priorité. « Ça reste une équipe de cœur. Je ne ferme aucune porte. Je reste ouvert, j’écoute, je regarde », avait-il déclaré. Comme pour dire que les Verts ont un coup à jouer pour le défenseur passé par l’AS Monaco, l’OM et l’OL. Pour sa dernière saison en Italie, il a disputé 18 matchs de championnat, dont 16 en tant que titulaire, pour un but inscrit.