OM Mercato : Pol Lirola, le plan B de Longoria se concrétise !

Publié par Timothée Jean le 23 juillet 2021 à 16:38

Désireux de renforcer le couloir droit de l’ OM, Pablo Longoria a entamé des négociations avec la Fiorentina pour récupérer Pol Lirola. Mais en cas de mauvaise surprise dans ce dossier, la direction marseillaise a déjà un plan B sous le coude.

Le président de l’ OM, Pablo Longoria, ne le cache pas : Pol Lirola est sa cible n°1 pour renforcer le poste de latéral droit à Marseille. Prêté l’hiver dernier par la Fiorentina, le défenseur espagnol de 23 ans a donné totale satisfaction aux Marseillais, qui s’activent pour le faire revenir. Si les dirigeants olympiens se sont déjà mis d'accord avec le joueur sur la base de son futur contrat, l'affaire est encore loin d'être conclue. Ce dossier est très compliqué en raison des exigences élevées de la Fiorentina.

Réclamant environ 13 M€ pour le transfert définitif de Pol Lirola, la Viola n'entend faire aucun cadeau aux dirigeants phocéens et c'est réciproque. Les négociations entre les deux écuries piétinent pour le moment et l’affaire pourrait traîner encore quelques jours, voire des semaines. Alors pour parer à toute mauvaise surprise dans ce dossier, le président Pablo Longoria explore d’autres pistes en coulisses pour renforcer son couloir droit. Le nom de Daniel Wass (Valence CF) était annoncé ces derniers jours à Marseille et cette solution alternative se concrétise.

Accord annoncé pour Daniel Wass

Héctor Gomez, journaliste spécialiste du club espagnol, révèle que les dirigeants de l’Olympique de Marseille auraient déjà conclu un accord avec Daniel Wass. À une année de la fin de son contrat avec le club Che, le joueur de 32 ans voudrait rejoindre Marseille. Les olympiens devront désormais trouver un terrain d’entente avec Valence afin de boucler son transfert.

Pour l'heure, le club espagnol n'est pas spécialement ouvert au départ de son défenseur danois, mais la donne pourrait rapidement changer. En cas de défaillance pour Pol Lirola, l' OM pourrait donc se rabattre sur cette piste défensive et convaincre Valence de céder son joueur cet été. Les discussions se poursuivent toujours entre les différentes parties.