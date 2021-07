Stade Rennais Mercato : Venise, ça se sent bon pour Niang

Publié par Ange A. le 24 juillet 2021 à 06:38

Le Stade Rennais serait en bonne voie de se débarrasser de M’baye Niang. Pas dans les plans de Bruno Génésio, l’attaquant sénégalais est annoncé chez un promu de Serie A. Un challenge qui semble l’intéresser.

M’baye Niang bientôt de retour en Serie A ?

Les jours de M’baye Niang au Stade Rennais sont comptés. De retour d’un prêt décevant à Al-Ahli, où il était prêté depuis février, l’avant-centre va de nouveau quitter Rennes cet été. Une envie de départ qu’il ne voile plus depuis la fin de l’exercice 2019-2020. Auteur de 15 buts lors de cette campagne, le Sénégalais affichait vertement son désir de rejoindre l’Olympique de Marseille. Débouté par le club phocéen, il était alors proche de signer à l’AS Saint-Étienne. Mais le deal n’a pas été réalisé faute d’accord avec les agents du joueur. Niang a dû attendre l’hiver avant de rejoindre l’Arabie Saoudite en prêt. Cette fois, c’est vers un retour en Italie, du côté du promu Venise, qu’il se dirige.

Une offre de Venise bientôt sur la table du Stade Rennais ?

L’Équipe assure en effet que M’baye Niang ne serait pas insensible à l’intérêt de Venise. « Le promu en Serie A a fait part d’un projet qui ne laisse pas insensible l’attaquant franco-sénégalais de 26 ans, qui se sent désiré », note le site du quotidien sportif. Pour le journal en ligne, le club italien va prochainement formuler une offre pour l’international sénégalais (23 sélections/4 buts). Reste maintenant à savoir si cette proposition répondra aux attentes du Stade Rennais. Le SRFC souhaite désormais un transfert de Niang pour s’en débarrasser et obtenir quelques liquidités. En quête d’un meilleur temps de jeu, l’attaquant pourrait retrouver la Serie A, un championnat qu’il connaît d’ailleurs bien. Il a notamment défendu les couleurs de l’AC Milan (2012-2018), du Genoa (prêt) et du Torino (prêt puis transfert) avant de poser ses valises en Bretagne.