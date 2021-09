Bordeaux Mercato : Un piège à éviter avec Mbaye Niang

Publié par Timothée Jean le 30 septembre 2021 à 16:37

Après plusieurs semaines de négociations, les Girondins Bordeaux sont finalement parvenus à boucler la signature de Mbaye Niang en provenance du Stade Rennais. Mais la prudence sera de mise concernant ce renfort offensif.

Bordeaux Mercato : Mbaye Niang et son manque de rythme

La fin du mercato estival des Girondins de Bordeaux a tourné autour d’un objectif principal : recruter un nouvel avant-centre qui permettra au club de franchir un palier. Il y a eu des noms, des pistes plus ou moins sérieuses, mais au final, cela n’a abouti à rien de concret. Le marché des transferts fermé, les dirigeants du FCGB ont alors entamé des discussions avec leurs homologues du Stade Rennais pour faire venir Mbaye Niang.

À l’issue d'intenses négociations, les Bordelais sont finalement parvenus à boucler la signature du buteur sénégalais, au détriment de l'ASSE. Il a paraphé un contrat de deux saisons, soit jusqu’en juin 2022 avec les Girondins de Bordeaux. L’arrivée de Mbaye Niang suscite un certain optimisme chez les Bordelais, qui savent qu’ils détiennent désormais une redoutable arme offensive. Cependant, il faudra l’utiliser avec précaution. Car l'ancien Rennais est en manque de rythme et hors de forme.

Il faudra de la patience avec Mbaye Niang

« Il a joué à peine 17 matchs la saison dernière, dont seulement cinq depuis le mois de janvier. Il n’a plus joué un match officiel depuis 4 mois », a rappelé Clément Carpentier lors d’une interview accordée à France Bleu Gironde. Il faudra donc éviter de trop tirer sur la corde avec le néo-Bordelais, même s’il s’est entretenu ces dernières semaines avec un préparateur physique. « Il faudra donc sûrement être patient avec Mbaye Niang dans un premier temps, le temps qu’il retrouve le rythme et qu’il soit à 100 %. Il pourrait jouer quelques minutes du côté de Monaco dimanche, mais on devrait surtout le voir après la trêve internationale du début du mois d’octobre », a estimé le journaliste de 20 Minutes.

